Chi vuol essere milionario?, Enrico Remigio vince Un Milione di euro

Straordinaria puntata questa sera, Gerry Scotti ha letto per la settima volta nella storia del programma la domanda n.15 quella da un milione di Euro.

Una domanda non semplice, “Cosa lascio scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?” e la risposta è la B, ovvero le iniziali della figlia.

Enrico Remigio dopo circa un ora di ragionamenti, si fa coraggio e decide di dare la risposta che gli frutta ben un milione di euro. La domanda non era assolutamente delle più semplici.

La domanda da un milione di euro di questa sera è la seguente: “Cosa lascio scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?”. Le possibili risposte sono:

A Il simbolo della pace

B Le iniziali della figlia

C God Bless America

D Gene Was Here

La risposta corretta è la B, Gene Cernan lasciò sul suolo lunare le iniziali di sua figlia.

Poco prima di ripartire dalla Luna Cernan traccio sulla polvere lunare le iniziali di sua figlia Tracy. Si tratta di un episodio molto noto, ma che Cernan raccontò (vedi video in basso) in modo molto speciale a Paolo Attivissimo durante la visita al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano in occasione della donazione della roccia lunare da lui raccolta:

«Le sue iniziali sono là. Qualcuno mi ha chiesto quanto ci resteranno, e io ho risposto: per sempre. Non so quanto duri “per sempre”, ma non c’è vento e non c’è pioggia, non c’è nulla che possa – eccetto la radiazione cosmica – che possa spazzare via quelle iniziali. Quanto a lungo resterà la bandiera? Quanto resteranno le mie impronte? Per sempre. A meno che qualcuno vada là e le cancelli». (Continua dopo il video)

Enrico Remigio è il quarto concorrente a vincere il premio massimo