Uomini e Donne, morto a 38 anni: è andato a letto e non si è più svegliato, fan increduli

Grave lutto per Claudia Velli

Qualche ora fa un’ex tronista di Uomini e Donne è stata colpita da un gravissimo lutto. Stiamo parlando di Claudia Velli che al Trono classico scelse Francesco Arca.

Stando a quanto scritto da vari siti sul web, il suo ex compagno, Matteo Voltolina, è stato trovato privo di vita all’interno di una stanza di un ostello di Mestre. Al momento non si conoscono le cause della morte, ma con molta probabilità il ragazzo si sarebbe tolto la vita.

Lui aveva 38 anni era il genitore del figlio dell’ex protagonista del dating di Maria De Filippi. Dopo essere venuta a conoscenza della tragedia, la Velli ha scritto un post su Facebook: “Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza…” Naturalmente tutti i follower della giovane si sono riversati sul social network per starle vicina in questo drammatico momento e anche per farle le condoglianze.

Il messaggio dell’ex tronista sui social network

Carla Velli, che il pubblico ha avuto modo di conoscerla un po’ di anni fa a Uomini e Donne, venuta a conoscenza della della morte del suo ex Matteo Voltolina, attraverso Facebook ha scritto un messaggio per ricordarlo. L’ex tronista ha detto che dentro di sé sente un senso di impotenza, di tristezza e di incredulità. Poi ha detto anche che le persone a cui vogliamo bene continuino a restare attraverso i nostri ricordi.

Informazioni sulla morte di Matteo Voltolina

Carla Velli è rimasta particolarmente colpita da questa morte. Stando alle prime informazioni fornite da FanPage, il 38enne Matteo Voltolina si sarebbe tolto la vita attraverso un’overdose di farmaci. Al momento si tratta solo di un’ipotesi infatti non c’è nulla di confermato da parte delle autorità competenti.

Si verrà a conoscenza della verità quando il ragazzo sarà sottoposto a l’autopsia. L’ex di Velli era molto conosciuto nel veneziano perché era figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina. Quest’ultimo è uno storico marchio di gioielli, accessori e oggettistica in vetro artistico.

Stando alle prime ricostruzioni il personale dell’ostello ha bussato più volte alla porta della sua stanza ma, in assenza di risposte hanno sfondato la porta trovandolo in pigiama vicino al letto. Hanno chiamato i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare.