Conoscete il primogenito di Maurizio Costanzo? Ecco Saverio, ex compagno di un volto de Le Iene [FOTO]

I figli di Maurizio Costanzo

Come tutti ben sanno, prima di convolare a nozze con Maria De Filippi, tra l’altro quest’anno festeggiano le nozze d’argento, Maurizio Costanzo è stato sposato altre tre volte. Con la regina della televisione italiana ha adottato un ragazzo adolescente, Gabriele, ora 28enne.

Mentre con l’ex moglie Flaminia Morandi il giornalista romano ha ne ha avuti altri due. Stiamo parlando della primogenita Camilla e Saverio. Qualche giorno fa vi avevamo parlato della prima, adesso vi diamo qualche informazione sul noto regista.

Chi è Saverio Costanzo?

Saverio Costanzo è un 44enne che, dopo una lunga gavetta è diventato uno dei registi più apprezzati del nostro Paese. Il secondogenito del conduttore romano si è laureato in Sociologia della Comunicazione presso l’Università della Capitale.

Dopo aver fatto diverse esperienze professionali, il figlio di Flaminia Morandi si è trasferito a New York negli Anni Novanta dove ha lavorato come operatore e regista. Nella sua esperienza americana Costanzo Junior si è reso conto di avere una grande passione per i documentari. Non somiglia molto al padre, infatti Saverio è un uomo molto affascinante. Ha dei capelli folti e neri ed è alto.

Il regista è stato in grado di conquistare il cuore della ‘Iena’ Sabrina Nobile. I due stanno insieme da diversi anni e nel 2007 ha avuto due gemelli. La coppia è riservatissima, infatti non hanno delle foto pubbliche e sono privi di canali social. Dopo la fine della loro storia d’amore, l’uomo si è legato all’attrice toscana Alba Rohrwacher. (Continua dopo le foto)

1 di 3

Saverio Costanzo e il lavoro da regista

Circa 20 anni fa Saverio Costanzo insieme a Mario Gianani, hanno creato una casa di produzione dedicata a programmi storici per la televisione. Il figlio di Maurizio ha partecipato a numerosi festival del cinema.

Grazie alla sua professionalità e bravura, il regista è stato in grado di vincere nel 2005 il premio Nastro d’argento e il David di Donatello. Uno dei suoi ultimi lavori è stato la regia nella mini serie ‘L’amica Geniale’, prodotta da Rai Fiction.