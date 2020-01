GF VIP, Licia Nunez e Barbara erano d’accordo: “Hanno recitato un copione”

Le polemiche che sta generando questa edizione del Grande Fratello VIP sono davvero moltissime. Nelle ultime ore, a surriscaldare gli animi degli utenti del web ci hanno pensato Licia Nunez e la sua fidanzata Barbara. Quest’ultima ha lasciato la sua compagna attraverso un post su Instagram.

In occasione della precedente messa in onda, quella di lunedì 27 gennaio, le due donne hanno avuto l’opportunità di incontrarsi e chiarirsi. A molti, però, tale confronto è sembrato solo una messinscena. Le accuse più gravi sono trapelate dal salotto di Casa Signorini, dove Raffaello Tonon e Luca Onestini ci sono andati giù in modo parecchio pesante.

Dubbi sul confronto tra Licia Nunez e Barbara

Non è la prima volta che in questa edizione del GF VIP vengano riscontrati degli avvenimenti poco credibili. Particolare sgomento, infatti, ha destato anche l’uscita dal programma di Barbara Alberti, che secondo molti avrebbe finto un malore solo per far annullare il televoto e non porre fine alla sua esperienza in casa. Dopo tale situazione, però, c’è stato un altro avvenimento che ha suscitato particolari disapprovazioni da parte dei telespettatori.

Nel salotto di Casa Signorini, molti personaggi famosi hanno commentato l’ultima puntata andata in onda del reality show. Particolare attenzione è stata rivolta al confronto tra Licia Nunez e la sua compagna Barbara. Tonon ha esordito riportando tutte le critiche che sono apparse su Twitter dopo la puntata.

Le accuse di Tonon e Luca Onestini

Molti utenti hanno criticato il comportamento assunto dalle due protagoniste reputando il loro incontro completamente organizzato. Anche Luca Onestini è intervenuto sulla vicenda e non ha potuto fare a meno di essere duro e conciso. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha detto che Licia Nunez e Barbara hanno dato luogo ad una scena di Centovetrine.

Le due attrici hanno recitato un copione, peraltro anche in modo alquanto sbagliato e poco credibile, dando luogo ad una scena pietosa. Insomma, le accuse sono davvero molte, ma al momento resta da capire se il presunto accordo sia stato preso solo dalle due ragazze, oppure se c’entri qualcosa anche la produzione del reality show. Non ci resta che attendere per scoprire se Signorini menzionerà la vicenda.