“Lo faccio 5 volte al giorno, e quando lui è stanco…”: la confessione bollente di Taylor Mega

Taylor Mega continua il suo grande successo. Questo, infatti, è davvero un periodo d’oro e con i suoi due milioni e mezzo di fan su Instagram è insieme alla Ferragni una delle influencer più pagate.

L’ultima volta che è apparsa in tv è stato poche settimane fa da Barbara D’urso. Bella, sexy e desiderata da tutti, la giovane è il sogno erotico di molti uomini e anche donne. In una recente intervista, oltre che a parlare dei suoi progetti futuri, Taylor si è lasciata andare a delle confessioni davvero piccanti…

Taylor Mega senza freni sotto le lenzuola

Taylor Mega sembra proprio non contenersi nemmeno sotto le lenzuola. Poco tempo fa, la giovane è stata ospite nel salotto di Federica Panucci, lasciandosi andare a delle dichiarazioni davvero bollenti. Di recente, invece, è stata intervistata dal settimanale Chi e anche in quel non si è risparmiata.

L’influencer ha spiegato che lei e Tony Effe, suo fidanzato, lo fanno almeno 5 volte a giorno e quando lui è stanco non c’è nessun problema, self service. La coppia lo scorso marzo si era detta addio, ma a quanto pare nelle ultime settimane è ritornata insieme. A testimoniarlo sono alcune immagini che i due stanno condividendo sui social.

Il Giallo del dito medio alla Polizia

Taylor Mega è stata poche settimane fa, protagonista di un piccolo “giallo” a “Live – Non è la D’Urso”. L’influencer in collegamento, crede di essere stata invitata per replicare alle offese che le ha rivolto Antonella Elia e per comunicare il suo ritiro dai programmi per dedicarsi ad altri progetti, ma prima dell’annuncio l’annuncio, un amico della gieffina tira fuori una fotografia in cui Taylor fa il dito medio alle Forze dell’ordine.

Lo scatto non viene mostrato, ma la conduttrice le chiede ripetutamente se sia vero. L’influencer in un primo momento cerca di essere vaga e poi conferma il suo gesto. Così facendo, Barbara senza giri di parole le chiude il collegamento e le dice che nei suoi programmi non è più la benvenuta.