Francesca Sofia Novello replica al polverone su Amadeus: dure parole contro il conduttore

In questi giorni non si è fatto altro che parlare del polverone sollevato dalle parole di Amadeus contro Francesca Sofia Novello. Il conduttore di Sanremo 2020 si è espresso in un modo poco corretto nei confronti della ragazza dicendo che sapesse stare un passo indietro agli uomini.

Tali dichiarazioni sono state poi chiarite da Amadeus, ma adesso è arrivata, finalmente, anche la replica della compagna di Valentino Rossi. La modella si è lasciata andare ad un’intervista con il settimanale Grazia ed ha spiegato come lei e Rossi hanno reagito alle parole del presentatore.

l commento di Francesca Sofia Novello contro Amadeus e Sanremo

Francesca Sofia Novello non è stata molto morbida nei confronti di Amadeus. La modella, però, ha sbottato anche contro la produzione del Festival di Sanremo. Nel caso specifico, ha accusato la produzione del Festival di Sanremo di averla fatta passare per una donna bella e basta. In realtà, lei ha studiato legge e si mantiene da sola da quando aveva 14 anni. A quell’età, infatti, incominciò a fare la modella e grazie a questo impiego ha trovato la sua autonomia.

In seguito, la Novello ha commentato anche l’espressione del conduttore. Nel caso specifico, ha detto che Amadeus si sarebbe certamente potuto risparmiare di certe parole. A suo avviso, infatti, doveva prepararsi meglio quel discorso. In ogni caso, la ragazza ha spiegato di essere convinta del fatto che abbia agito in buona fede.

La reazione di Valentino Rossi

Anche il suo compagno Rossi non ha preso di buon grado la vicenda. Il motociclista, infatti, ha reputato inopportuno il commento del conduttore e il modo in cui la produzione ha trattato la sua donna. Tuttavia, lo sportivo ha assunto una linea molto più morbida e distesa, esortando la sua compagna a non dare molto peso a tutti questi gossip e queste polemiche.

Il consiglio che Valentino Rossi ha fatto a Francesca Sofia Novello in merito al polverone su Amadeus è stato quello di ridimensionare tutta la situazione dandole il giusto peso. Per adesso, il conduttore non ha replicato alle parole della modella. Vedremo se in seguito lo farà.