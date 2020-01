Complotto al GF VIP: Rita Rusic svela il segreto di Adriana Volpe

Il Grande Fratello, come tutti i reality show, è innanzitutto un gioco. Molte volte, però, i concorrenti si lasciano prendere dall’entusiasmo e dalla voglia di vincere al punto da mettere in atto delle vere e proprie strategie. Alcune ore fa, Rita Rusic si è resa protagonista di dichiarazioni molto forti contro Adriana Volpe e il suo complotto al GF VIP.

L’ex moglie di Cecchi Gori, infatti, ha accusato la sua coinquilina di aver manipolato Fernanda Lessa e Antonella Elia in modo da fare fuori lei. Le sue interlocutrici Clizia e Licia sono rimaste incredule. Vediamo nel dettaglio che cosa ha detto.

L’attacco di Rita Rusic contro Adriana

Alcune ore fa, durante una piacevole conversazione con le sue coinquiline, Rita Rusic ha sganciato una bomba molto pesante contro Adriana Volpe. Quest’ultima è tra i personaggi più amati all’interno della casa. Specie dopo il suo sfogo contro la RAI, il pubblico Mediaset l’ha apprezzata ancora di più. Ad ogni modo, secondo quanto detto dalla ex di Cecchi Gori, la conduttrice potrebbe non essere così limpida e cristallina come vuole far credere.

Nel caso specifico, la donna ha detto che la sua coinquilina sia alle prese con un complotto al GF VIP. La Volpe, infatti, avrebbe fatto fare pace a Fernanda e Antonella solo per creare un gruppo solido e coeso volto a fare fuori Rita Rusic. La stessa Elia, infatti, quando nella precedente puntata ha nominato Rita invece di Fernanda, ha alluso al fatto che non fosse stata la Volpe a convincerla a fare pace con la Lessa.

Licia non crede al complotto della Volpe al GF VIP

Stando alla versione di Rita, sarebbe stata Fernanda a confessarle la natura del complotto di Adriana al GF VIP. Licia Nunez e Clizia Incorvaia sono rimaste allibite dinanzi la versione dei fatti della loro compagna d’avventura. Specie la prima, però, ha voluto fare un’analisi un po’ più approfondita sulla vicenda. L’ex di Imma Battaglia, infatti, ha giudicato un po’ anomalo il comportamento di Fernanda.

Fino al giorno prima, infatti, era pappa e ciccia con Adriana e il giorno seguente ha parlato così male di lei. Secondo il punto di vista della Nunez, infatti, non ci sarebbe molta coerenza in questo racconto. Non ci resta che attendere per capire come si difenderà l’ex collega di Giancarlo Magalli.