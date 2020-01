Silvia Toffanin come non l’avete mai vista prima: esce di seno e mostra il lato B [FOTO]

Silvia Toffanin e il successo di Verissimo

Dopo Cristina Parodi e Paola Perego, una delle conduttrici storiche di Verissimo e Silvia Toffanin. Quest’ultima, infatti da circa 15 anni è la padrone di casa dello storico rotocalco di cronaca rosa di Canale 5.

Ad inizio stagione era girata voce che la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha rinunciato alla conduzione di ben due programmi prodotti da Maria De Filippi, ovvero Temptation Island Vip e Amici Celebrities.

Il motivo? L’ex Letterina di Passaparola si vuole dedicare solo alla sua ‘creatura’ e trascorrere il resto della settimana in famiglia. Oltre ad essere una presentatrice molto professionale, la Toffanin è anche una bella donna. Quest’ultima ne ha dato dimostrazione grazie a delle foto rubate realizzate dai paparazzi e poi pubblicati su dei magazine di gossip.

La conduttrice di Verissimo paparazzata in bikini

Silvia Toffanin, la nota conduttrice Mediaset e volto storico del contenitore televisivo Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi è generalmente una donna abbastanza riservata. Inoltre l’ex collega di Ilary Blasi è piuttosto morigerata nel modo di vestire, quindi vedere degli scatti sensuali e piccanti della 39enne è davvero raro.

Tuttavia i fotografi sono stati in grado di pizzicarla mentre si trovava a mare con un bikini striminzito. La professionista di Canale 5 presenta un fisico mozzafiato e un lato B di marmo. Per non parlare della parte superiore del costume che, talmente è piccolo che il décolleté fa fatica a rimanerci dentro. (Continua dopo la foto)

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi vivono nella meravigliosa Portofino

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi per la tranquillità dei loro tre figli hanno scelto la meravigliosa Liguria. Un luogo meno caotico e frenetico di Milano. La famiglia in quel posto si rilassa con lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta.

Il loro primo figlio frequenta la scuola elementare di Santa Margherita, mentre l’AD e vicepresidente Mediaset proprio di recente è diventato il 402esimo cittadino onorario di Portofino, un privilegio che hanno avuto solo in pochi.