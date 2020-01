Amici 19, anticipazioni: assegnate altre tre maglie per il Serale, una completamente inaspettata

La puntata che andrà in onda sabato 1 febbraio è già stata registrata. Ecco che cosa è successo ad Amici 19

Amici 19, anticipazioni: altri tre allievi accedono al Serale

Mercoledì 29 gennaio è stata registrata la puntata del sabato di Amici 19 che vedremo in onda sabato pomeriggio su Canale 5. Chi nella precedente puntata aveva preso i voti più alti dalla commissione ha avuto l’opportunità di fare l’esame per la maglia verde davanti a tre giudici esterni.

Il primo è stato Valentin e il ballerino di danza latino americana è riuscito ad indossare la maglia verde. Lui è il secondo allievo che accederà al Serale dopo Nyv. Il secondo esame l’ha sostenuto Federico, ma viene fermato subito dal primo giudice esterno.

Dopo la consueta sfida a squadre ci sono stati altri due esami per il Serale seguendo di nuovo i voti assegnati dai professori. Quindi, i due ragazzi che si sono presentati davanti a giudici esterni sono stati Giulia e il nuovo arrivato Nicolai.

Entrambi accedono sicuramente al Serale. Adesso i posti disponibili per la fase successiva sono solamente 6. Chi riuscirà ad ottenere la maglia verde?

Ricordiamo che sono rimasti in gara ancora Gaia, Martina, Stefano, Jacopo, Devil A, Francesco, Francesca, Javier, Karina, Federico, Talisa, Matteo.

Gli esami di sbarramento

Alcuni allievi hanno dovuto sostenere l’esame di sbarramento per poter rimanere nella scuola. Prima della sfida a squadre Martina si è presentata davanti alla commissione e ha superato l’esame. Dopo la sfida a squadre, però, Martina ha dovuto sostenere l’esame di nuovo per non essere stata schierata.

Lo supera ma due professori hanno votato per il no. Poi è stato il turno di Gaia che ha presentato un suo nuovo inedito e l’ha superato. Anche Stefano può rimanere nella scuola ma solamente grazie ai professori di ballo, perché i professori di canto hanno votato per l’eliminazione.

La sfida a squadre

Dalle anticipazioni che sono apparse nel web la sfida a squadre ha visto 4 prove e la vittoria della squadra di Giulia con un risultato di 3 a 1. Infatti, Davil Angelo ha vinto contro Francesca, Valentin ha vinto contro Talisa, Jacopo vince su Giulia e, nella prova Tim, Nicolai vince contro Talisa.

Da segnalare le lamentele e le critiche di chi è appassionato del talent. Molti utenti social non capiscono come sia possibile l’ingresso di nuovi concorrenti a ridosso del Serale e per di più l’assegnazione della maglia verde ad uno di loro, Nicolai. Ancora dubbi, inoltre, sul regolamento, sempre diverso e poco chiaro.