Matteo Alessandroni GFV per il bello e tenebroso si mette male, lei lo accusa: “Morto di fama”

Matteo Alessandroni entra nella casa del Grande Fratello Vip e si dice single ma una donna invece racconta un’altra versione dei fatti…

Da qualche giorno è entrato nella casa del Grande Fratello vip Matteo Alessandroni. Il super boy del Grande Fratello Vip, è noto soprattutto per la sua bellezza e anche perché in passato Carmen Di Pietro ha sostenuto di aver avuto un flirt con lui che, invece ha assolutamente negato il rapporto.

Nella diretta di lunedì 17 gennaio, Alfonso Signorini ha annunciato l’arrivo di Matteo in casa dopo che molte donne si erano lamentate perché c’erano ragazzi non proprio intraprendenti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Adesso invece, il ragazzo, entrato in casa insieme a Gianluca Irpino e Jacopo Poponcini deve fare in modo che le donne possano divertirsi e soprattutto, non lamentarsi più dell’atteggiamento degli uomini che è poco “da machi”.

Matteo Alessandroni e la storia con Eleonora

Da quando è entrato però, nella casa del Grande Fratello vip, Matteo Alessandroni ha potuto attirare molta attenzione su di sé. In passato era stato ospite in numerosi salotti televisivi soprattutto dopo quello che era successo con Carmen Di Pietro.

In pratica, il ragazzo ha fatto conoscere il suo volto soprattutto, per la bellezza che lo caratterizza. Quando però è entrato si è presentato come single. In realtà, le cose non sarebbero proprio così. A proposito di lui, ha voluto parlare Eleonora ovvero la ragazza che sostiene che in realtà è la sua compagna.

Infatti, Eleonora ha detto che fino a poche ore prima che entrasse nella casa più spiata d’Italia i due si erano incontrati e lui le aveva detto che lei è la donna della sua vita. Nel momento in cui però è arrivato in diretta all’interno della casa per lei, è stata una doccia fredda scoprire come lui si è definito single. Un atteggiamento che davvero non ha compreso.

I dubbi sulle parole di Matteo

La bella Eleonora, che già in passato, nel corso dell’estate ha dovuto subire il gossip relativo a Carmen Di Pietro, adesso si è trovata di fronte a questa è l’ennesima doccia fredda.

Spiega che secondo lei, il ragazzo è soltanto in cerca di notorietà ed è un vero e proprio opportunista che lei ha dichiarato “morto di fama”. Insomma, la situazione si mette tutt’altro che bene per Matteo Alessandroni che adesso dovrà rispondere alle accuse lanciate da Eleonora nei suoi confronti.