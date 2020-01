Max Biaggi, “Nuova coppia a sorpresa” le foto parlano chiaro (FOTO)

Max Biaggi forse ha trovato di nuovo l’amore dopo la fine della storia con la madre dei suoi figli, Eleonora Pedron

Max Biaggi compare in alcune fotografie con una nuova lei. Per i paparazzi spunta una coppia totalmente a sorpresa e adesso l’ex centauro, mostra che è riuscito a ritrovare nuovamente il sorriso da quando si è lasciato con Eleonora Pedron.

L’ex pilota ora vive a Montecarlo. Eleonora, madre dei suoi due figli Leon Aleksandre e Ines Angelica, ha ripreso nuovamente la sua vita e si è anche innamorata dell’attore Fabio Troiano.

Adesso invece, tocca a lui. Questa volta, infatti è proprio Biaggi a dover raccontare cosa è successo nella sua vita. Dopo aver rotto con Bianca Atzei, era di nuovo single e per mesi non ci sono state notizie in merito alla sua vita sentimentale. Invece, improvvisamente è scoppiato un polverone sull sua vita personale.

Max Biaggi paparazzato a cena con una bella attrice

L’ex pilota di MotoGP, Max Biaggi è stato beccato dai paparazzi del settimanale Diva e Donna in dolce compagnia. Infatti è stato ripreso durante la cena a lume di candela a base di pesce mentre, si faceva degli sguardi infuocati ammiccanti con brindisi e sorrisi, insieme ad una donna.

I due poi, sono andati subito in hotel. Probabilmente, la donna è la nuova fiamma dell’ex pilota. Adesso si cerca di capire quali sono i rapporti tra i due. Secondo il settimanale, la nuova coppia è formata da Araba Dell’Utri, figlia di Alberto Dell’Utri, il fratello di Marcello, ex braccio destro di Berlusconi.

L’attrice ha 34 anni ed infatti, ha lavorato a numerosi progetti tra cui ad esempio, Natale a quattro zampe con Massimo Boldi. In più ha lavorato anche con Dario Argento nel film La terza madre. Per adesso, nonostante gli sguardi di intesa e di complicità, non ci sono conferme né tantomeno smentite sul rapporto che intercorre tra i due. (Continua dopo la foto)

Il rapporto tra Max e Eleonora Padron

Dopo che Eleonora Pedron si è confessata da Silvia Toffanin a Verissimo in merito, alla sua storia d’amore, adesso probabilmente toccherà a lui. Durante l’intervista ha voluto anche parlare di Max Biaggi.

Ha sempre detto che gli vuole molto bene, resterà sempre legata a lui, comunque hanno avuto una storia di 12 anni. I due infatti, hanno due figli e hanno comunque un rapporto abbastanza sereno e civile.