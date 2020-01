Elisabetta Gregoraci, “i miei 40 anni ecco come li festeggerò”

Elisabetta Gregoraci e il compleanno in arrivo: festeggia 40 anni e svela come ha intenzione di passare questo anniversario.

È quasi l’ora del quarantesimo compleanno per Elisabetta Gregoraci. Racconta che lo vuole festeggiare insieme a suo figlio che è il grande amore della sua vita. In pratica, la showgirl decide di raccontarsi e di voler tirare fuori tutto quello che ha dentro nell’intervista al settimanale Chi.

Infatti, la sua delusione è per aver ricevuto un no da Nicola Savino in merito alla conduzione di un programma. Inoltre, si dice anche pronta ad affrontare il traguardo dei 40 anni. Sostiene di poter essere addirittura autrice di un libro perché nella vita ha avuto numerose esperienze che l’hanno resa consapevole e molto più matura rispetto al passato.

Ha detto di aver viaggiato verso tante mete, di aver conosciuto persone differenti ed in più, ha avuto la fortuna di avere un lavoro che ama. La sua vita è stata finora molto piena e la cosa che la rende più felice è suo figlio Nathan Falco. Da quando c’è lui infatti, la priorità è completamente cambiata.

Elisabetta Gregoraci e la morte di sua madre

La bella Elisabetta Gregoraci è sempre molto sensibile e racconta che anche suo figlio è proprio come lei. E’ molto generoso, ma è stare in mezzo agli altri però anche una persona che è pronta a essere forte quando ce n’è bisogno.

Del resto, lei come madre vuole essere più presente possibile per lui. Otto anni fa quando ha perso sua madre ha avuto un grande dolore e vorrebbe non capitasse mai a suo figlio . E’ stato un po’ Come perdere il terreno da sotto i piedi perché è un momento difficile che non si supera mai.

Secondo lei, le madri dovrebbero essere immortali perché quando ha perso la sua è stato come perdere contemporaneamente la sua confidente, migliore amica e sorella. L’ex di Flavio Briatore racconta pure quanto questo dolore l’abbia resa fragile.

La festa di compleanno per l’ex signora Briatore

Dopo aver raccontato questo momento molto brutto della sua vita Elisabetta Gregoraci spiega che da allora non è più in grado di prendere le cose con leggerezza.

Spiega anche che nella sua vita non ha mai fatto un colpo di testa e quindi, al quarantesimo compleanno che verrà il giorno 8 febbraio vuole fare una grande festa e in più, vuole passare il tempo con suo figlio.