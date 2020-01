‘Vai a lavorare’: scontro tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis ad Avanti un altro, il Maestro rimprovera il conduttore [VIDEO]

Il successo di Avanti un altro! e le gag tra i due conduttori

Ogni giorno dalle 18:45 alle 20 su Canale 5 va in onda Avanti un altro!, il popolare game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E proprio i due conduttori che lavorano insieme da circa 30 anni, spesso sono protagonisti di divertenti siparietti. I telespettatori ricordano ancora le scenette che il Maestro e il presentatore romano mettono in scena a Ciao Darwin.

Nella nuova stagione del quiz tv, la nona, è iniziata nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti. Infatti sin dal 6 gennaio ad oggi la trasmissione supera il 20% di share e oltre quattro milioni di telespettatori. E a proposito di gag, di recente i due professionisti ed amici sono stati protagonisti di una finta litigata.

Luca Laurenti rimprovera Bonolis davanti a tutti

Un paio di sere fa, in una puntata di Avanti un altro! Paolo Bonolis ha ricevuto in dono un sacchetto con all’interno del cibo. A quel punto il conduttore romano lo ha preso in mano e, seduto sulla sua postazione ha iniziato mangiare il panino imbottito.

Il marito di Sonia Bruganelli se ne infischiato dei presenti consumando tranquillamente il pasto. A quel punto ad interrompere il tutto ci ha pensato Luca Laurenti che, ancora seduto davanti al pianoforte posizionato sulla pedana, ha rimproverato il collega.

Il Maestro ha detto basta, invitando il presentatore di posare il panino e iniziare a lavorare perché non è a fare una merenda in campagna. Ripreso dall’amico, Bonolis ha chiamato il concorrente iniziando il gioco. Una clip che è diventata virale sul web ricevendo migliaia di visualizzazioni. (Continua dopo il video)

Davide, il figlio di Paolo e Sonia si è operato per togliere le tonsille

Qualche giorno fa i fan di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono rimasti in apprensione per uno scatto che quest’ultima ha pubblicato su IG. Nello specifico si vedeva il loro figlio Davide in un letto d’ospedale. Ebbene sì, l’adolescente si è operato alle tonsille. A comunicarlo è stata la madre stessa dicendo anche che l’intervento chirurgico è andato tutto ok e che il ragazzino sta bene.