‘Voglio essere il tuo zerbino…’: Federica Panicucci atomica mentre accavalla le gambe (FOTO)

Federica Panicucci, conduttrice di ‘Mattino Cinque’ ha ben 52 anni. La biondissima showgirl, nonostante il passare del tempo, resta una donna bellissima e molto giovanile. Non soltanto nelle espressioni del viso, ma anche a livello fisico.

La sua silhouette sembra quella di una ragazzina e di certo può fare invidia anche ad una ventenne. Molto amata in tv e tanto seguita sui social, la Panicucci pochi giorni fa si è davvero superata con uno scatto bollente.

Federica Panicucci manda in delirio i fan su Instagram

Federica Panicucci continua il suo successo televisivo con Mattino 5. Nel corso degli anni la show girl è rimasta sempre la stessa, come del resto anche i suoi capelli lunghi e biondi. Ultimamente è stata la regina del capodanno targato Mediaset, mostrano degli outfit davvero incredibili. Nello scatto di oggi, la vediamo in uno stacco di coscia esagerato che ha mandato in delirio tutto il web. (Continua dopo il post)

Nel dettaglio, Federica Panicucci indossa un mini abitino bianco e ovviamente come paio di scarpe dei tacchi a spillo di colore rosa. La donna ama tantissimo i tacchi e proprio con i suoi follower ha voluto condividere il suo ultimo acquisto chiedendo un parere. Sotto l’immagine tantissimi like e messaggi positivi.

La presentatrice di Mattino 5 è amata sia dagli uomini che dalle donne, non solo per il suo aspetto fisico ma sopratutto per la sua professionalità confermata nel tempo. Qualcuno, leggendo i commenti le ha addirittura scritto di voler essere il suo zerbino: (Continua dopo il post)

L’amore con Marco e l’addio a Fargetta

Dopo la fine del matrimonio con Fargetta durato più di 20 anni, Federica Panicucci ha ritrovato l’amore tra le braccia di Marco Bacini. L’imprenditore milanese ha conquistato la presentatrice Mediaset offrendole una spalla su cui piangere durante il divorzio, rubandole il cuore.

I due innamorati amano la vita modana e non si nascondono davanti ai paparazzi. Non è raro incontrarli a via Montenapoleone, dove si recano spesso per una giornata di shopping, arrivando a bordo della Ferrari California di proprietà dell’uomo.