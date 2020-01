Alberto Urso ricanta Checco Zalone e sui social è delirio puro

Alberto Urso è tra i giovani cantanti più apprezzati all’interno del panorama musicale italiano. Dopo la partecipazione, e la vittoria, ad Amici 18 di Maria De Filippi, il cantante messinese ha stupito i suoi fans con un video esilarante.

Alberto Urso, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui canta “Immensamente” di Checco Zalone. La reazione dei social? Assolutamente delirante. Tantissimi like e migliaia di commenti per un video breve ma divertente e spiritoso.

Alberto Urso canta di nuovo Checco Zalone

Non è la prima volta, questa, che Alberto Urso si cala nei panni del noto attore pugliese Checco Zalone. Già durante la sua permanenza all’interno della scuola di Amici si era cimentato in una delle sue canzoni divertendo moltissimo i suoi compagni di squadra.

E, proprio nelle ultime ore, è arrivato il nuovo video. Una trentina di secondi circa, disponibili sul profilo ufficiale di Urso su Instagram, che in poco tempo hanno conquistato il cuore dei fans. Commenti entusiastici per un Alberto che sfodera nuovamente tutte le sue doti di canto, non solo in campo lirico dove, lo sappiamo, eccelle.

Divertentissime, poi, le facce strane con cui il cantante accompagna le note e le parole di “Immensamente”. Allo stesso modo la gestualità di mani e gambe, per un Alberto Urso seduto al pianoforte, ha colpito tutti i fans. Il brano, tratto dal film Cado dalle nubi di Checco Zalone, si adatta perfettamente alle qualità vocali di Urso che ne ha fatto un vero e proprio cavallo di battaglia social.

Il giovane Alberto in attesa dell’esordio a Sanremo 2020

Alberto Urso sarà, con l’attesissimo brano Il sole ad est, una delle voci della prossima edizione del Festival di Sanremo. Una performance, la sua, molta attesa tanto dai fans che dalla critica dal momento che, in base alle ultime voci del settore, proprio il cantante messinese e la sua canzone potrebbero essere tra i favoriti della prossima edizione del festival della canzone italiana.

Non ci rimane che attendere dato che all’esordio, ormai, manca meno di una settimana. E nel frattempo, godiamoci pure questo esilarante video.