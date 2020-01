Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez deluso da Clizia Incorvaia, lo sfogo sui social

Ivan Gonzalez si è sfogato sui social su Clizia Incorvaia, colpevole di aver parlato male di lui dopo la sua eliminazione dal reality

Grande Fratello Vip: Ivan Gonzalez rifiutato da Clizia Incorvaia

Ivan Gonzalez, dopo la sua esperienza in diversi programmi spagnoli e italiani, ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura nel reality, però, si è già conclusa dal momento che la scorsa settimana non ha superato il televoto contro Carlotta Maggiorana.

Nei giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia Ivan ha mostrato interesse per Clizia Incorvaia. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha parlato chiaramente, sia con lei che con altri inquilini, addirittura anche in confessionale.

Tuttavia, Clizia non ha mai ricambiato le sue attenzioni e, anzi, quando Ivan è uscito, lei ha detto che la cercava solamente per creare la storia d’amore, avere visibilità e andare avanti nel gioco. A queste parole Ivan ha reagito e si è sfogato sui social.

Lo sfogo di Ivan sui social

Qualche giorno dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Ivan è tornato attivo sui social, specialmente su Instagram. Dal suo profilo ha fatto una serie di Stories parlando proprio di Clizia Incorvaia. Il modello spagnolo ha precisato che lui non ha avuto bisogno di lei per farsi vedere in quanto persona simpatica, estroversa e solare.

Lui pensava solamente che ci fossero degli sguardi tra loro, una certa complicità. Inoltre, lei si è sfogata con lui, ha pianto, gli ha raccontato le sue cose personali sulla famiglia, sulla bambina. E allora come può adesso parlare in questo modo di lui? Ivan crede che non sia possibile e vuole pensare che Clizia abbia sbagliato a parlare e che sia stato tutto frainteso perché per lui è una brava persona.

Flirt tra Clizia e Paolo?

Nel frattempo, con l’eliminazione di Ivan, Clizia si sente più tranquilla nel poter continuare la sua conoscenza con Paolo Ciavarro. Tra i due sembra esserci molta affinità, anche se lui, parlando di lei con altri concorrenti, ha detto di non essere interessato perché non le piace fisicamente. Clizia, invece, continua a dire che Paolo potrebbe piacerle perché è proprio il suo tipo. Che cosa succederà nella Casa del Grande Fratello Vip nelle prossime settimane?