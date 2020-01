‘Mettiglielo in bocca…’: Striscia la Notizia porta alla luce la gaffe di Bruno Vespa a Porta a Porta

Striscia la Notizia mostra una gaffe di Vespa

Come tutti ben sanno domenica scorsa in Emilia Romagna e in Calabria si sono disputate le elezioni regionali. In quell’occasione tutte le maggiori emittenti nazionali si sono occupati dell’argomento politico.

Sia a Mediaset che in Rai sono andati in onda degli Speciali elezioni, tra questi anche Porta a Porta. E proprio il padrone di casa Bruno Vesta ha fatto una gaffe clamorosa che inizialmente è passata inosservata. A portarla alla luce ci ha pensato il tg satirico Striscia la Notizia grazie alle segnalazioni ricevuti dai telespettatori.

Porta a Porta e le Elezioni Regionali 2020

Come accennato prima, domenica 26 gennaio 2020 nello studio di Porta a Porta, su Rai Uno, il conduttore dello storico talk Bruno Vespa ha seguito in diretta lo spoglio. Era passata da poco la mezzanotte quando il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, spiazzando tutti i presenti, si è presentato in una conferenza stampa con molto anticipo.

Naturalmente, anche l’inviata del programma della tv di Stato è rimasta sorpresa dell’arrivo dell’ex vicepremier e Ministro dell’Interno. A quel punto Bruno Vespa ha chiesto a gran voce alla giornalista Vittoriana Abate, che si trovava al quartier generale del Carroccio, di seguire al meglio Salvini, chiedendole di avvicinare il più possibile il microfono a quest’ultimo.

La gaffe di Bruno Vespa

E proprio in quegli istanti che il giornalista Bruno Vespa ha commesso la clamorosa gaffe in diretta nazionale. Infatti il microfono del conduttore di Porta a Porta è rimasto aperto catturando le seguenti parole pronunciate dal padrone di casa: “Quello che hai tu, mettiglielo in bocca”.

In poche parola, il presentatore voleva che la sua inviata Vittoriana Abate mettesse in bocca il microfono a Matteo Salvini. Uno scivolone che era passato inosservato a gran parte del pubblico e che è stato ripreso da Striscia la Notizia. Ora Vittorio Staffelli, storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci consegnerà l’ambito Tapiro D’oro a Vespa? A questo punto non ci rimane che attendere i prossimi giorni.