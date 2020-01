Giancarlo Magalli al GF VIP: il conduttore pronto per lo scontro con Adriana Volpe

Grandi novità per il GF VIP, Giancarlo Magalli potrebbe sbarcare nella casa più spiata d’Italia per dare luogo ad un aspro confronto con Adriana Volpe. Tutti i telespettatori aspettavano e sognavano questo momento da sempre e, a quanto pare, sembra che possa accadere davvero.

Nell’ultimo numero del settimanale Oggi, in edicola da giovedì 30 gennaio, è presente un articolo nel quale è svelata la trattativa tra il conduttore RAI e la produzione Mediaset. Vediamo tutti i dettagli.

Giancarlo Magalli in trattativa con il GF VIP

Quando è stata ufficializzata la presenza di Adriana Volpe all’interno del cast del Grande Fratello VIP, il pensiero dei telespettatori è andato verso un’unica direzione. Molti, infatti, hanno pensato ad uno scontro diretto tra la concorrente e il suo acerrimo nemico in RAI. Ebbene, dopo alcune settimane dall’inizio del GF VIP, Giancarlo Magalli pare sia in trattativa con la produzione per fare il suo ingresso trionfale.

Il concorrente RAI dovrebbe prendere parte ad una delle prossime puntate del programma entrando in casa e scontrandosi con la concorrente Adriana. Tra i due non scorre certamente buon sangue, sta di fatto che le liti avvenute quando conducevano insieme I Fatti Vostri sono proseguite in tribunale. Magalli si è reso protagonista di affermazioni troppo forti nei confronti della sua ex collega, le quali sono state impugnate e denunciate nelle sedi opportune.

La querelle con Adriana Volpe

Adriana Volpe, inoltre, è rimasta molto male del fatto che il suo ex compagno d’avventura non abbia mai pronunciato delle scuse pubbliche per le offese gratuite e i termini denigratori adoperati. Inoltre, dopo la sfuriata di Adriana contro la RAI, gli animi si sono inaspriti ancora di più con i protagonisti di tale emittente televisiva. Ad ogni modo, per adesso non ci sono molte altre informazioni circa l’ingresso nella casa del GF VIP di Giancarlo Magalli.

L’unica cosa trapelata è che il conduttore sia stato contattato dalla produzione del reality e sia in trattativa per sancire quale debba essere il compenso per la sua presenza in Mediaset. Il pubblico, intanto, è in fibrillazione nell’attesa di assistere al confronto di fuoco tra i due.