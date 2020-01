Alba Parietti shock: “La popolazione senza istruzione non può votare”, social in rivolta

Nella puntata di Stasera Italia andata in onda, esclusivamente in diretta, nella serata di ieri un’infuocata Alba Parietti ha sollevato un polverone.

Se, in Italia, si è dovuto attendere il 1945 per ottenere il suffragio universale, secondo la Parietti chi non è istruito non dovrebbe votare. Questo il concetto che ha scatenato un polverone sui social dove gli attacchi verso la donna non si sono fatti attendere.

Alba Parietti e il rapporto con la politica di oggi

Una discussione politica a tutti gli effetti quella in cui si è lanciata la Parietti insieme ad alcuni giornalisti tra cui, oltre la conduttrice Barbara Palombelli, il noto Alessandro Sallusti. Argomento che si cercava di sviluppare era quello inerente il ruolo della politica ai giorni nostri.

Facile immaginare, dal momento che la stessa showgirl ho ha ammesso più volte, come la sua appartenenza alla sinistra l’abbia portata a dichiarazioni pesanti. “La politica degli ultimi anni è fatta soltanto di sondaggi” sulla scia, sempre secondo la Parietti, di quanto avveniva in America millenni fa quando era il voto della gente a decidere se un condannato dovesse avere la pena di morte o meno.

Già da qui, lo stupore in studio è grande. Sia la padrona di casa che gli altri giornalisti in casa faticano a nascondere il proprio dissenso. Il peggio, però, doveva ancora arrivare! La donna ha praticamente paragonato gli elettori italiani ad un gregge di pecore. La decisione dell’uno spingerebbe tutti gli altri a comportarsi in maniera uguale.

Nessun diritto al suffragio universale se non si è istruiti

Il messaggio bomba, però, doveva ancora essere scagliato. Mettendo un po’ le mani avanti e scusandosi dato che non vuole recare offesa ad alcuni, Alba Parietti afferma che “finché la popolazione non ha un’adeguata istruzione non può votare in modo legittimo”.

Parole, queste ultime, che hanno avuto un rimbalzo mediatico immediato. Barbara Palombelli è intervenuta per farmare la Parietti con una frase chiara e concisa “Adesso mettere in discussione il suffragio universale”. Su tutti i social si è alzato un vero e proprio polverone con attacchi da più parte nei confronti di Alba Parietti.