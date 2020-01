“I medici mi hanno detto di non farlo…’: Emma Marrone, il drastico cambiamento dopo il tumore

Emma Marrone si confessa a Il Corriere della Sera

Il 2019, per Emma Marrone non è stato affatto facile, in quanto si è dovuta sottoporre ad una nuova operazione. Il tumore è tornato e adesso riposare, aveva fatto sapere l’ex allieva di Amici. Da allora sono trascorsi circa 4 mesi e ad oggi, è più carica id prima.

In un’intervista al magazine del Corriere della sera, in edicola da domani, la giovane salentina ha ripercorso insieme vari momenti della sua vita insieme al giornalista spiegando che da oggi in poi non sarà mai più bionda. Ma per quale motivo?

Emma Marrone ritorna a Sanremo

La prima volta che Emma Marrone è salita sul palco dell’Ariston è stato nel 2011, quando si esibì insieme ai Modà conquistando il secondo posto. Nel 2012 vinse con Non è l’inferno. Nel 70 Festival di Sanremo, la cantante è tra i superospiti annunciati.

Durante l’intervista, la giovane ha parlato molto dei suoi successi e di quanto sia grata alla vita. In particolar modo, Emma ha ringraziato Maria De Filippi che le ha dato la possibilità grazie alla partecipazione ad Amici di diventare un’artista a livello internazionale.

Proprio all’interno della scuola, ha conosciuto quello che per un anno è stato anche il suo fidanzato, ovvero Stefano De Martino. A parte la sua vita sentimentale e professionale, la Marrone ha voluto parlare della sua malattia, esponendosi apertamente. Continua dopo il post

Il dramma della malattia e la raccomandazione dei medici

Per Emma Marrone scoprire di essere malata e di avere un tumore non è stato affatto facile. Da grande guerriera e da grande donna, però, non si è mai lasciata andare combattendo contro quel brutto male.

Dopo anni di tregua, pochi mesi fa la brutta notizia e vicinissima ad un nuovo tour non ha potuto fare a meno di divulgare la notizia, avvisando i suoi fan. In tanti, infatti, la seguono da ogni parte della penisola e in occasione dei suoi concerti molti avevano già acquistato biglietti e prenotato alberghi.

Nonostante l’ultima operazione, oggi ha ancora paura e ogni volta che si sottopone agli esami cerca di eliminare quella sensazione con la sua spavalderia. Emma ha voluto precisare un dettaglio, ovvero cosa le hanno raccomandato i medici. Quest’ultimi le hanno detto di evitare assolutamente di tingersi i capelli e dire addio al biondo platino.