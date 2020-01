Una Vita spoiler: Ramon tenta il suicidio, Felipe finisce in ospedale

Gli spoiler di Una Vita sono sempre molto avvincenti, nel corso delle prossime puntate assisteremo ad un colpo di testa da parte di Ramon. Quest’ultimo, in seguito alla tragica morte della sua amata Trini, deciderà di non voler continuare a vivere, per tale ragione proverà a suicidarsi.

In suo soccorso arriverà Felipe, il quale avrà la peggio tra i due. L’avvocato, infatti, si ferirà in modo alquanto grave. Che sia lui a perdere la vita per salvare il suo amico? Vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Una Vita: Trini muore e Ramon prova a suicidarsi

Tra un po’ tempo assisteremo ad un grande colpo di scena all’interno della soap opera spagnola, in onda tutti i giorni su Canale 5 dalle 14.10 circa. Il protagonista degli spoiler di Una Vita è Ramon, il vedovo di Trini.

Quest’ultima morirà tragicamente dopo aver dato alla luce Milagros. La colpevole del suo decesso sarà Celia. Quest’ultima, infatti, non prenderà affatto bene la perdita del suo bambino, pertanto, incomincerà a nutrire una morbosa gelosia nei confronti della sua amica.

Quando Trini avrà una crisi, la sua amica non la soccorrerà, lasciandola morire. A seguito di tale triste avvenimento, Ramon paleserà la volontà di togliersi la vita. L’uomo, infatti, acquisterà un’arma da fuoco e proverà a suicidarsi. In suo soccorso, però, arriverà Felipe, il quale impedirà al suo amico di compiere una sciocchezza.

Spoiler: Felipe finisce in ospedale

Nel compiere l’opera di bene, però, il marito di Celia si ferirà gravemente e verrà immediatamente condotto all’ospedale. Gli spoiler di Una Vita rivelano che Ramon si sentirà profondamente in colpa per quanto accaduto al Palacios. Ad ogni modo, la più adirata sarà certamente Trini. La donna, infatti, perderà completamente il lume della ragione è farà una sfuriata contro tutti i suoi vicini, accusandoli di essere degli assassini.

Felipe, intanto, verrà sottoposto ad un urgente intervento chirurgico. In seguito, i medici informeranno tutti i suoi familiari circa la buona riuscita dell’operazione. Per fortuna, infatti, l’avvocato riuscirà a salvarsi e a tornare tra le braccia della sua amata. La quiete, però, come molti telespettatori già sapranno, durerà poco.