Lite furiosa a Uomini e Donne, Maria sbotta: “Hai esagerato basta”. Il suo posto ora è rischio

Incarnato sbotta contro Veronica e interviene Maria De Filippi

La puntata di Uomini e Donne andata in onda il 29 gennaio ha suscitato molte polemiche sui social. Protagonista di una forte lite in studio è stato Armando Incarnato che con i suoi modi e le sue parole ha davvero esagerato, facendo intervenire anche Maria De Filippi.

Tutto è iniziato con Barbara e Marcello. I due che si stanno frequentando sembrano avere qualche piccolo problema. La dama ha dichiarato di non voler baciare il cavaliere perché fuma mentre lui vuole continuare a corteggiare Barbara, anche se pochi credono nella loro storia.

Piovono pesanti accuse a Uomini e Donne

Nella puntata in questione del trono over c’è stata una lite furiosa tra Armando Incarnato, Barbara e Veronica. Le due donne, nelle scorse puntate di Uomini e Donne, hanno messo in dubbio la buona fede del cavaliere, tanto che quest’ultimo ha dovuto portare in studio la sua ex compagna, smentendo una presunta relazione.

Armando, da quel momento, ha giurato vendetta e si è scatenato contro le due dame. Nel dettaglio ha accusato la De Santi e la Ursida di essere false e di stare all’interno del programma solo per visibilità.

La conduttrice richiama Armando per i suoi toni

Durante la puntata di Uomini e Donne, Armando ha dirittura dichiarato che Veronica si ‘mantiene’ un uomo lontana dalle telecamere da due anni. La Ursida ovviamente si è sentita offesa dicendogli di non permettersi di dire una cosa del genere.

Il cavaliere però, senza alcun timore, ha confessato davanti a tutti il suo pensiero ma il suo atteggiamento non è piaciuto alla padrona di casa. Maria De Filippi che di solito non si espone mai ha richiamato il cavaliere facendogli notare la sua esagerazione. La conduttrice si è riferita al modo con cui Armando si pone nei confronti delle altre donne, usando parole e toni pesanti.

L’attore di Gomorra, allora ha subito fatto un passo indietro, chiedendo scusa Maria e dicendo di non sopportare queste continue accuse. Dopo la lite in studio, la questione è stata definitivamente chiusa, proprio per evitare nuove uscite poco eleganti da parte del napoletano.