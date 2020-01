‘Non se ne parla, ne ho avuto abbastanza…’: Stefano De Martino ha detto no

Il Festival di Sanremo 2020 è alle porte

Tra pochi giorni in diretta europea su Rai Uno va in onda la 70esima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse canora sarà presentata e diretta da Amadeus che negli ultimi giorni è stato protagonista di numerose polemiche. Il presentatore è nel mirino per alcune frasi considerate sessiste, durante una conferenza stampa.

Il padrone di casa de I Soliti Ignoti – Il Ritorno sarà affiancato da dieci vallette, due per ogni serata. Inizialmente, però, sul web girava voce che poteva esserci anche Stefano De Martino. Quest’ultimo, però, riguardo Sanremo è stato ben fermo sulla sua decisione.

La carriera artistica del ballerino napoletano

Da qualche anno Stefano De Martino è uno dei punti fermi della televisione italiana. Ha iniziato la sua carriera di ballerino all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel programma ha ricoperto sia il ruolo di danzatore professionista che conduttore del day time. Poi, però, il passaggio alla Rai per aver ricevuta un’offerta all’allettante dall’ex direttore di Rai Due Carlo Freccero.

Il timone della trasmissione comica Made in Sud. In estate ha presentato due prime serate insieme alla compagna Belen Rodriguez e in autunno Stasera Tutto è Possibile. Una carriera in ascesa che poteva arricchirsi con la sua presenza al Festival di Sanremo 2020. Ma in questo caso l’artista napoletano ha frenato l’entusiasmo dei fan. In che modo?

Stefano De Martino dice no a Sanremo 2020

Stefano De Martino ha detto un ‘no’ categorico al Festival di Sanremo 2020. Il danzatore partenopeo ha il timore di fare la stessa fine del collega Amadeus.

Il compagno di Belen Rodriguez si sente già abbastanza fortunato e alla kermesse canora potrebbe diventare pasto degli avvoltoi per qualsiasi piccolo errore commesso sul prestigioso palco del Teatro Ariston. “Magari da più ‘grande”: ha detto lo stesso conduttore di Made in Sud nel crso di una recente intervista a Il Fatto Quotidiano.