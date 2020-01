Il dramma di Nicoletta Mantovani, la malattia, come vive e cosa fa la vedova di Luciano Pavarotti

La storia d’amore tra Nicoletta Mantovani e il tenore

Luciano Pavarotti ha lasciato un vuoto incolmabile a tutti gli amanti della musica lirica. Una mancanza sentita moltissimo dalla vedova e dalla figlia Alice. Stiamo parlando di Nicoletta Mantovani che nel 2003 ebbero due figli, uno però non c’è l’ha fatta. Lei aveva 34 anni in meno dell’artista e questa enorme differenza d’età all’epoca creò tantissime polemiche e scandali.

Ricordiamo che l’uomo era sposato da decenni con un’altra donna, Adua Veroni. Nonostante avessero tutti contro, il cantante e la seconda consorte dimostrarono a tutti che il loro amore fosse autentico. Ma che fine hanno fatto madre e figlia?

La malattia della vedova di Pavarotti

Come accennato prima, Nicoletta Mantovani rimase incinta di due bambini, ma purtroppo uno è venuto a mancare durante il parto. Alice Pavarotti è l’unica figlia della coppia è oggi è un’adolescente. Ha 17 anni e frequenta il liceo classico ed è una sportiva, infatti pratica la pallavolo.

Da circa 20 anni la vedova del lirico ha sofferto di sclerosi multipla e il compianto marito le stette sempre accanto. In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa a Domenica In di Mara Venier, la Mantovani disse di essere stata molto fortunata nella vita anche se è stata caratterizzata da momenti belli e anche brutti: tra cui la morte della figlia gemella e po del marito.

Anni fa il dottore le disse che sarebbe rimasta sulla sedie a rotelle, parole che fecero arrabbiare Pavarotti che lo prese e lo strattonò contro un muro. Adesso la donna sta molto meglio. (Continua dopo la foto)

Il lavoro e la vita sentimentale di Nicoletta Mantovani dopo la morte di Pavarotti

Il suo amore con Luciano Pavarotti si spezzò nel 2007 quando quest’ultimo è venuto a mancare. Nicoletta Mantovani dal quel giorno si mise a lavoro in molti progetti per ricordare il tenore, creando una fondazione in suo onore a New York.

La vedova lavora ancora oggi nel mondo della musica, infatti è manager del vincitore di X Factor 2017, Lorenzo Licitra. Dopo aver passato molti anni al fianco di Luciano, nel 2013, ebbe una storia d’amore con Filippo Vernassa, direttore di due teatri del capoluogo emiliano, ma la relazione finì dopo qualche tempo.