Gemma Galgani, le foto da giovane in studio: “Non sono rifatta”

Nella sempre più accesa diatriba con Tina Cipollari, Gemma Galgani, la dama più conosciuta del trono over, ha deciso di passare al contrattacco. Alle accuse dell’opinionista di essere una donna che, nei 10 anni del trono, si è sottoposta ad interventi di ritocco, ha deciso di rispondere con delle fotografie. Immagini che la ritraggono da giovane e che mostrano come specialmente le labbra non siano rifatte.

Gemma Galgani mostra le foto, ma Tina non ci sta

La nuova puntata del trono over di Uomini e Donne si è aperta con le foto di Gemma Galgani da giovane. In una, addirittura, la donna aveva appena 16 anni. Si intravedono labbra da ragazzina ma che, effettivamente, nulla hanno di diverso rispetto a quelle attuali.

Anche il pubblico in studio, come quello da casa, ha potuto notare questo particolare. Tina Cipollari, però, non ci sta assolutamente e prosegue nel ritenere che invece, secondo lei, Gemma qualche ritocchino non ha esitato a farlo.

Allo stesso tempo chiede, in maniera molto chiara, che siano mostrati i video, o le foto, di quello che era l’aspetto della signora Galgani in occasione della prima puntata a cui ha partecipato. Richiesta, questa, che suscita molto l’interesse del pubblico che attende con una certa trepidazione di vedere le immagini in questione.

Il video della prima puntata di Gemma, le varie reazioni

Non abbiamo dovuto attendere molto per vedere il video della presentazione di Gemma alla sua prima puntata di Uomini e Donne. Un video breve in cui la dama si presenta al parterre maschile. Toccanti le immagini della tanto amata, per il pubblico del programma, Rosetta deceduta, ormai, da diversi anni.

Al termine del video viene inquadrata una Gemma Galgani in lacrime e, naturalmente, Tina Cipollari non perde occasione per continuare ad attaccarla dicendole di vergognarsi dato che piange sempre. La Galgani afferma di essersi emozionata rivedendosi dal momento che quello era l’inizio di un percorso di vita importante dato che Uomini e Donne è come una seconda famiglia.

Emblematico il commento dell’opinionista Tinì che, in riferimento del video, afferma “È la Gemma di allora, più cresciuta oggi”.