Beautiful anticipazioni: La mamma di Flo arriva a Los Angeles

Nelle prossime puntate di Beautiful, un altro personaggio femminile debutterà nella soap opera americana. Si tratta di Shauna Fulton, interpretata da Denise Richards. La donna altri non è che la madre di Flo, chiamata da quest’ultima per reperire informazioni sul suo passato. Da qui in poi si dipanerà una nuova storyline in merito alla reale paternità di Flo. Pare infatti che uno tra i Forrester o gli Spencer sia il suo vero padre.

Beautiful anticipazioni: Shauna e Quinn si conoscono da tempo

Gli spoiler raccontano che Shauna arriverà a Los Angeles e si trasferirà a casa di sua figlia Flo. Gli spettatori scopriranno che la Fulton e Quinn si conoscono benissimo, visto che hanno passato un lungo periodo a Las Vegas mentre crescevano i rispettivi figli, entrambe madri single.

E, colpo di scena, le due hanno avuto un uomo in comune, ovvero Bill Spencer. In questo senso, le anticipazioni di Beautiful svelano che la paternità di Wyatt verrà messa in discussione. Molto tempo fa infatti, Quinn aveva detto al figlio che suo padre era morto, in modo che potesse tenerlo lontano da Bill. Quale segreto nasconde la Fuller? Nello stesso tempo, Shauna non ha mai parlato a Flo del padre.

Quinn inizierà poi ad intromettersi nella vita di Wyatt, spingendolo a lasciare Sally per mettersi con Flo. L’atteggiamento della donna lo farà infuriare. Tuttavia, il giovane rampollo inizierà a guardare la Fluton con occhi diversi. Nel mentre, le trame di Beautiful vedranno l’inaspettato ricongiungimento tra Bill e Katie, con grande gioia del piccolo Will.

Thomas vicino ad Hope

Continuando con le anticipazioni americane di Beautiful, possiamo svelarvi che Hope, lontana anni luce da Liam, inizierà a legarsi a Douglas, il figlio di Thomas rimasto orfano. Inevitabilmente, Thomas noterà la cosa e crederà che la dolce Hope possa essere una buona madre per suo figlio e una compagna perfetta di vita. Dopo tanto tempo, la giovane Logan inizierà ad essere felice.

Nel frattempo, Brooke accuserà Taylor di manipolare sua figlia Steffy al fine di rovinare il suo matrimonio. La Logan infatti ha scoperto che la Hayes sta pressando la figlia per far sì che torni con Liam, consapevole che se ciò accadesse Hope riceverebbe l’ennesima delusione. Tra le due donne si riaccenderà l’antica rivalità e le anticipazioni di Beautiful assicurano molti colpi di scena a riguardo.