Un posto al sole, anticipazioni 31 gennaio 2020: Arianna riceve una sorpresa

Venerdì 31 gennaio andrà in onda l’ultima puntata di questa settimana di Un posto al sole e, stando alle anticipazioni in merito, ne vedremo delle belle. Serena riceverà una proposta interessante da parte di Leonardo e questo la farà vacillare ancora di più. Ci sarà un risvolto inaspettato nella vita di Angela, Bianca e Franco, infine, Arianna riceverà una sorpresa.

Un posto al sole, trama venerdì 31 gennaio

Leonardo non poteva tornare in scena in un momento più peggiore di questo. L’uomo, approfittando della crisi coniugale di Serena e suo marito, ha deciso di fare breccia su di lei. Leonardo lascerà la bella Serena a bocca spalancata per via di una certa proposta.

Per la donna incomincerà un periodo pieno di confusione mentale in quanto sarà combattuta sul da farsi tra suo marito Filippo e la piccola Irene. Angela verrà a sapere di quanto accaduto a suo marito e a sua figlia al di fuori delle mura scolastiche e prenderà una decisione inaspettata.

Samuel sarà ingaggiato per un concerto e Arianna sarà tentata di andarlo a sentire. Ma proprio sul più bello, la Landi riceverà una lieta sorpresa. A quanto pare Andrea farà ritorno da Londra.

Spoiler Un posto al sole, finisce l’incubo di Bianca

Con questo appuntamento si concluderà la settimana della soap opera che tornerà in onda su Rai 3 lunedì. Ebbene, nelle prossime puntate di UPAS ne vedremo di cotte e crude. Andrea tornerà a Napoli per affrontare un discorso duro con Arianna.

I due si lasceranno andare alla passione e questa situazione finirà per rattristare Samuel. L’aiuto cuoco di Caffè Vulcano si è invaghito di Arianna e teme per i suoi sogni d’amore. Per Bianca l’incubo scolastico sarà finalmente archiviato e la piccola tornerà ad essere felice. Giulia, al contrario, finirà per preoccupare la sua famiglia per colpa di Marcello.

Quest’ultimo, facendo leva sui sentimenti della Poggi, continuerà a ordire le sue trappole truffaldine. Ma presto le cose cambieranno. Ornella, Niko e Angela faranno di tutto per far aprire gli occhi a Giulia. Marina dovrà vedere Fabrizio per ragioni lavorative e questo finirà per turbarla ulteriormente.