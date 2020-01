‘Ha mangiato veleno per topi’: grande paura per Giorgio Manetti, ecco cosa è successo

Brutto inconveniente per il cane di Giorgio Manetti

Da circa tre anni il Trono over di Uomini e Donne è orfano di Giorgio Manetti. Il gabbiano fiorentino ha trovato l’amore al di fuori del dating show di Maria De Filippi vivendo una relazione sentimentale con Caterina. Quindi la dama torinese Gemma Galgani è solo un ricordo lontano.

Nelle ultime ore, però, l’ex cavaliere toscano è stato in pena per il suo amico a quattro zampe. Il suo cane ha rischiato seriamente di morire, a rivelarlo è stato lui stesso attraverso una lunga intervista al magazine Nuovo. Giorgio ha detto che l’animale per sbaglio a dicembre ha ingerito un po’ di veleno per topi rischiando moltissimo, ora per fortuna sta bene.

Appena si è accorto dell’avvelenamento lo ha portato immediatamente dal veterinario che gli ha prescritto della vitamina K. Ora aspetta delle analisi del sangue per essere più sicuro della sua guarigione.

L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne parla della compagna Caterina

Intervistato dal periodico diretto da Riccardo Signoretti, oltre a parlare del suo cane ha menzionato pure la sua compagna Caterina. Ricordiamo che i due da tempo convivono insieme in una casa posizionata sulle colline fiorentine. Grazie a lei il gabbiano toscano è riuscito a voltare pagina dimenticando definitivamente Gemma Galgani.

L’ex cavaliere ha detto che la sua dolce metà è una donna molto elegante, sincera e raffinate, qualità che fanno piacere a tutti gli uomini. Inoltre ha fatto capire che il loro sentimento è inossidabile a discapito di chi qualche mese fa lo aveva dato di nuovo single.

Giorgio Manetti al momento non vuole sposare Caterina

Durante la lunga intervista il giornalista del magazine Nuovo ha chiesto a Giorgio Manetti se ha intenzione di sposare prima o poi la sua amata Caterina. La risposta del gabbiano fiorentino non è tardata ad arrivare ed è negativa. Al momento, infatti, l’ex di Gemma Galgani non ha nessuna voglia di convolare a nozze. La concittadina gli farà cambiare idea?