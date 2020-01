Un posto al sole trame dal 3 al 7 febbraio: Giulia in serio pericolo

Cosa succederà nelle puntate di Un Posto al sole in onda dal 3 al 7 febbraio 2020 su Rai 3? Giulia è ormai in preda di Marcello che, con la sua abile tecnica di seduzione, l’ha convinta a fare un grosso bonifico. A nulla servono le raccomandazioni di Ornella. Arianna non riesce a risolvere i problemi con Andrea, mentre la situazione di Marina Giordano ai Cantieri non sembra affatto essere delle migliori.

Un Posto al Sole anticipazioni: Filippo e i sensi di colpa

Nelle puntate settimanali di Un posto al sole dal 3 al 7 febbraio 2020, vedremo Filippo in preda ai sensi di colpa per il tradimento ai danni di Serena. Il suo errore gli è costato caro, visto che la moglie è sempre più lontana.

Come se non bastasse, Serena è nelle mire di Leonardo, che non pare avere intenzione di lasciarla perdere. Filippo avrà dunque il desiderio di parlare con Serena per capire che cosa abbia in mente. Andrea e Arianna invece, dopo un momento di crisi, avranno una lunga notte di passione che li riavvicinerà.

Le trame di Un Posto al Sole della prossima settimana raccontano inoltre che Serena, all’interno del B&B, troverà un po’ di serenità in compagnia di Leonardo. Nel mentre, il risoluto Roberto andrà dalla moglie di suo figlio per provare a mediare. Ci riuscirà? Marina non sarà serena al lavoro, visto che dovrà stare a stretto contatto con Fabrizio. Intanto, dopo la notte di passione appena trascorsa, Andrea e Arianna litigheranno nuovamente.

Upas, trame dal 2 al 7 febbraio 2020

Finalmente, Bianca risolverà i suoi problemi con la maestra Gagliardi, tornando ad andare a scuola con serenità. Ciò ovviamente farà felici Angela e Franco. Stando alle nuove anticipazioni di Un Posto al Sole, Leonardo si introietterà nella relazione tra Serena e Filippo, in quanto innamorato di lei.

Giulia invece sarà sempre più coinvolta da Marcello, fino a quando Ornella non la farà riflettere. Sarà Renato ad informare Ornella della grave situazione in cui si è cacciata la ex moglie. A quel punto, la dottoressa proverà a mettere in guardia l’amica riguardo a Marcello, ma lei non vuole ascoltarla.

Infine, nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana, Ornella avviserà anche Niko e Angela che, preoccupati, esorteranno la madre a non trasferire i soldi a Marcello. Tuttavia, pare che la Poggi sia intenzionata a fare il bonifico che le rovinerà la vita. Qualcuno la fermerà in tempo?