Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio 2020: le previsioni di oggi per tutti i segni

L’oroscopo di Paolo Fox del 31 gennaio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica. Per il Cancro sarà una giornata decisamente sottotono, invece, per i nativi dello Scorpione sarà un po’ polemica. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per tutti i segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 31 gennaio 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – In questo fine settimana fate le scelte migliori con calma. Anche se la fretta è amica del vostro segno, è anche cattiva consigliera o meglio nemica, perché quando fate le cose frettolosamente rischiate di sbagliare. Attenzione a ciò che dite.

Toro – In questo fine settimana è possibile vincere una sfida. Dal punto di vista delle relazioni, i prossimi due mesi saranno importanti e sarà necessario ritrovare un po’ di tranquillità. Rispetto a gennaio avete decisamente una marcia in più.

Gemelli – Alcuni di voi sono ancora in pena per ciò che è accaduto in questi ultimi mesi. Se da qualche tempo state vivendo una crisi e vi sembra di non andare d’accordo con il partner, aspettate una settimana prima di decidere.

Previsioni di venerdì 31 gennaio da Cancro a Vergine

Cancro – Per coloro che da qualche tempo vivono incertezze d’amore o personali, questo venerdì è decisamente sottotono. L’astrologo delle stelle consiglia di essere cauti in questo fine settimana.

Leone – In questo weekend cercate di non discutere o allontanare una persona, potreste avere dei rimpianti. Infine, in queste due giornate vi sentirete sotto pressione.

Vergine – Questo venerdì vi invita a vivere più serenamente la vostra relazione. Pian piano con Giove e Saturno in ottimo aspetto riuscirete ad ottenere un grande successo personale. Le stelle portano una novità.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – In questa giornata si consiglia di non agitare troppo le acque. Quando siete sotto pressione potreste rispondere male o arrabbiarvi molto. I rapporti sentimentali privi di forza potrebbero essere messi alla prova.

Scorpione – Periodo un po’ polemico. Sabato e domenica avrete la Luna in opposizione, potrebbero esserci discussioni. Anche se c’è una grande agitazione, Venere v’invita a una riconciliazione

Sagittario – Questo weekend è favorevole a tutti coloro che vogliono ritrovare un po’ di serenità. Negli ultimi tempi non è stato facile parlare d’amore e addirittura c’è chi ha vissuto una svista. Sarà piuttosto difficile mantenere la calma, perciò in queste tre giornate dovete rendervi conto di quale siano le vere prospettive per il futuro.

L’oroscopo di Paolo Fox del 31 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – Se nella giornata di ieri ci sono state delle dispute, cercate di farvi scivolare le cose addosso. Con Saturno e Urano favorevole è tempo di cambiamenti e di buone soddisfazioni. Anche se in questa giornata siete un po’ sotto pressione, alla fine vincerete.

Acquario – Alcuni di voi pensano che se non avessero stipulato un patto o un accordo, ora sarebbero più liberi. Potreste rimpiangere le scelte fatte, perché la paura di essere legati alle responsabilità che la vita impone è molto forte. Cercate di tenere questa sofferenza sotto controllo.

Pesci – Cercate di non sottovalutare tutto quello che accadrà in questo fine settimana. C’è chi ha vinto una sfida, chi sta per vincere una prova, chi sa per superare un esame. Questo è un momento di grande forza con due giornate di recupero.