“Kagana o kazana?” figuraccia con espulsione a L’eredità

“Kagana o Kazana?“, figuraccia a L’eredità che, ogni giorno, raccoglie quasi sei milioni di telespettatori. Merito sicuramente della potenza del format, ma anche del conduttore Flavio Insinna che con la sua simpatia e professionalità tiene in piedi il game show più longevo d’Italia. Negli ultimi giorni, abbiamo assistito a due vincite consecutive nella Ghigliottina.

Il 28 gennaio 2020, a vincere un montepremi di 10.000 euro è stato Francesco Esposito, proveniente da Sinalunga, in provincia di Siena. Il giorno seguente, abbiamo assistito alla vittoria di Giuseppe Cursio, da Roma, che si è portato a casa ben 50.000 euro. Nella puntata del 30 gennaio c’è stata, purtroppo, l’eliminazione di Francesco.

Francesco eliminato dal gioco

Francesco Esposito è stato eliminato da L’eredità. Complice per la fuoriuscita dell’ex campione dal gioco, è stata una scalata doppia ed, in particolare, una parola che Francesco non riusciva ad indovinare. La parola da indovinare, era “Katana”, ed il concorrente, nel tentare d’indovinare la risposta, ha detto le parole più improbabili.

Ad un certo punto, Francesco ha detto “Kagana” e “Kazana”, provocando le risate del pubblico in studio. Non riuscendo a rispondere esattamente, l’ex campione, che qualche giorno fa ha vinto ben 10.000 euro, è stato eliminato.

Sempre grandi ascolti per L’eredità

Grandissimi ascolti, come sempre, per L’eredità che continua a vincere nettamente sulla concorrenza di Avanti un Altro su Canale 5. Peraltro, anche quando vanno in onda altri quiz, come Caduta Libera o il poco fortunato Conto alla Rovescia, a vincere è sempre il programma di Flavio Insinna.

Nella giornata del 29 gennaio, L’eredità ha raccolto, nella prima parte, 3.800.000 spettatori (22.2% di share) e 5.717.000 spettatori con il 27.4% di share nel gioco vero e proprio. Un’altra grande stagione, dunque, per Flavio Insinna. Quest’ultimo, oltre a condurre da settembre 2018 L’eredità, è anche giurato de Il Cantante Mascherato, il nuovo show campione di ascolti di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Il 31 gennaio, andrà in onda l’ultima puntata del programma serale della conduttrice di Ballando Con Le Stelle e ci saranno ben cinque smascheramenti. Molto interesse ha suscitato il caso del “Leone” che, si pensa, possa essere il cantante Albano Carrisi anche se quest’ultimo, ospite della trasmissione settimana scorsa, ha negato categoricamente di esserlo, così come Adriano Pappalardo e Max Giusti.