Marj Dusay, l’attrice delle soap opera “Sentieri”, è morta a 83 anni

E’ morta Marj Dusay, la Alexandra Spaulding di “Sentieri” aveva 83 anni, su Facebook l’annuncio dato dalla figlia

E’ scomparsa a 83 anni la l’attrice Marj Dusay, nome celebre della soap opera “Sentieri”. A dare l’annuncio della sua morte, avvenuta a New York, è stata la figlia Elizabeth Perin con un post su Facebook. La notizia è stata confermata anche da TvLine.

Nota al grande pubblico per aver rivestito il ruolo di Alexandra Spaulding in “Sentieri” dal 1993 al 2009, è stata anche interpretate di “Star Trek”. Nella serie è apparsa in un episodio cult del 1968 in “Operazione cervello”, in cui interpretava Kara, l’aliena che ruba il cervello di Spock.

Commoventi le parole della figlia Liz sul social, che la descrive come una donna splendida e meravigliosa, con una vita grandiosa e piena. Tutti la amavano molto e la figlia ha detto che mancherà tantissimo a chi la conosceva. La Dusay era una bravissima attrice e tutti la apprezzavano per il suo talento.

Marj Dusay attrice di talento amata da tutti

Nata nel febbraio del 1936, Marj Dusay è deceduta il 28 gennaio per cause naturali. Il suo vero nome era Marjorie Ellen Povinka Mahoney e risale a metà degli anni ’60 il suo primo debutto nel mondo dello spettacolo.

La Dusay è stata anche un’attrice di commedie brillanti come quella dal titolo “Miliardario… ma bagnino” del 1967 con Elvis Presley. Nel 1968 appare sul grande schermo con “Dolce novembre”, è in un episodio di “Stark Trek” e poi recita in “Breezy”, film diretto da Clint Eastwood.

Nel 1976 prende parte al suo primo film, successivamente interpreta anche ruoli drammatici, e prende parte anche a “Dallas” e “Willy, il principe di Bel-Air”. Nel 1977 è in “MacArthur il generale ribelle” di Joseph Sargent con Gregory Peck, nel 1987 è in “Accadde in Paradiso”.

La morte della Dusay brutta notizia per il mondo del cinema

Il mondo del cinema è in lutto per la morte della Dusay, attrice riconosciuta fra le più brillanti in assoluto. La donna è arrivata al culmine del successo negli anni ’80, proprio quando si sono diffuse le soap-opera.

Oltre che in Sentieri, ha recitato anche nella serie “Capitol”, ambientata nella Casa Bianca, ma ha recitato anche in “Santa Barbara” per ben 83 episodi. Ma il personaggio che l’ha consacrata una star è stato senza dubbio quello di Alexandra Spaulding, ruolo che interpretò per 122 episodi anche se non continuativo.