Uomini e Donne, anticipazioni 31 gennaio: lo spogliarello di Gemma Galgani

Quarto ed ultimo appuntamento del parterre senior di U&D

Arrivano dei nuovi spoiler per quanto riguarda il Trono Over di Uomini e Donne. Nel prossimo appuntamento in onda oggi pomeriggio, venerdì 31 gennaio 2020 su Canale 5 I numerosi telespettatori avranno la possibilità di vedere la sfilata, tra cui il tanto atteso spogliarello di Gemma Galgani.

Ma non è finita qui, infatti sfileranno anche le altre dame sfilare. Nella nuova puntata col dating show di Maria De Filippi sono attesi anche i momenti con Tina Cipollari contro Armando Incarnato per il defilé di Veronica e Samuel bendato da Alessia.

Ricordiamo che le anticipazioni sono fornite da Il Vicolo delle News. Ricordiamo, inoltre, che i video anticipazione sono disponibili sul portale we Mediaset Play e anche su Witty Tv, la piattaforma online di proprietà della Fascino Pgt, società di Queen Mary.

Spoiler Trono over: la dama torinese fa uno spogliarello in studio

Le anticipazioni del quarto ed ultimo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne, svelano che oggi i telespettatori di Canale 5 assisteranno alla sfilata dal tema “Seducente come in un film“.

Ad inaugurarla sarà Barbara De Santi che sarà vestita da Morticia, personaggio storico della Famiglia Adams. Ma quella che stupirà tutti sarà Gemma Galgani che farà lo spogliarello come l’attrice napoletana Sofia Loren nel film “Ieri, oggi e domani”.

Uomini e Donne: Tina Cipollari aggredisce verbalmente Gemma Galgani, caos in studio

Stando agli spoiler della puntata di oggi del parterre senior di Uomini e Donne riportati da Il Vicolo delle News, l’iniziativa di Gemma Galgani provocherà una forte discussione con Tina Cipollari. La storica opinionista del dating show le imputerà che alla sua età non può indossare quei tipi di abiti. Ma il pubblico presente nello studio 6 dell’Elios in Roma ancora una volta prenderà le difese della dama torinese.

Valentina sarà vestita dal cartone animato Jessica Rabbit e così via, sfileranno quasi tutte. A trionfare la sfilata sarà Antonella che tra l’altro canterà pure la canzone che ha fatto da sottofondo alla sua sfilata.