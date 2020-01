Lorenzo Battistello Grande Fratello, parla di come ha sperperato i soldi guadagnati e ricorda Pietro Taricone

Lorenzo Battistello racconta come ha sperperato i soldi guadagnati col Grande Fratello e ricorda Pietro Taricone e l’amico Salvo Venenziano

Lorenzo Battistello, ex del Grande Fratello, racconta di aver sperperato tutti i soldi facili ottenuti nel corso della sua notorietà. Inoltre, ha anche ricordato il suo amico Pietro Taricone e parla dell’espulsione di Salvo Veneziano dalla casa del Grande Fratello Vip.

Il cuoco della prima edizione del Grande Fratello, parla del reality e del suo ex coinquilino. Infatti nel corso di questa edizione, ci sono Salvo Veneziano e Sergio Volpini, ex concorrenti, che per motivi diversi però sono usciti dalla casa.

Ha detto che ha seguito la trasmissione, più che altro per curiosità ma con gli altri ex coinquilini, c’è sempre un rapporto tant’è che spesso si sentono anche via messaggio. In un’intervista a Radio Cusano TV Italia, la nota emittente dell’università Niccolò Cusano, Battistello commenta anche la squalifica di Salvo Veneziano e dice che si è confrontato con lui sull’episodio.

Lorenzo Battistello e l’espulsione di Salvo Venenziano

Parlando dell’espulsione di Salvo Veneziano, Lorenzo Battistello ha spiegato che la squalifica c’era da aspettarsela. Infatti alcuni ex concorrenti avevano anche avvisato l’ex pizzaiolo in merito a questo rischio.

Sa molto bene che alcuni suoi modi di dire e di fare rischio di mandare il messaggio sbagliato e quindi, avevano avvisato di fare molta attenzione. Di certo, Lorenzo non giustifica le parole che ha detto nei confronti dell’influencer Elisa De Panicis per cui secondo lui si è comportato come se fosse un cretino. Però dall’altra parte vuole anche difendere la buona fede dell’uomo.

I soldi sperperati e il ricordo di Pietro Taricone

Lorenzo Battistello oltre al suo giudizio su Salvo Veneziano, parla anche del fatto che guardando la casa di Grande Fratello molto spesso gli viene la voglia di pensare ai reality. Infatti, si dice pronto a tornare in questo mondo anche perché ha sperperato tutti i guadagni ottenuti dopo la partecipazione al reality.

Del resto, anche Marina La Rosa in pratica aveva fatto la stessa la sua stessa fine. Racconta che in quel periodo furono tutti catapultati in un mondo nuovo e quindi per un po’ per incapacità e non solo, non sono stati in grado di gestire il successo da un punto di vista economico. Inoltre, Battistello vuole anche ricordare l’amico Pietro Taricone.

I due sono sempre stati un po’ uno contro l’altro ma quando erano usciti, anche un po’ sotto l’effetto dell’alcol avevano avuto un chiarimento e racconta di aver scoperto un Pietro Taricone molto diverso da quello conosciuto davanti alle telecamere. Era una persona secondo lui, molto fragile, che faceva di tutto però per apparire forte. Ora dice di sentire anche talvolta la sua mancanza.