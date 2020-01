Paolo Bonolis, piogge di critiche per la borsa Gucci della moglie Sonia Bruganelli: ecco quanto costa [FOTO]

La signora Bonolis di nuovo nel mirino dei detrattori

Sonia Bruganelli è una provocatrice nata. La consorte di Paolo Bonolis più l’attaccano per la sua ricchezza più lei mostra sui social network cosa si può permettere. Ricordiamo che lei è anche proprietaria della SDL 2005, la casa di produzione che si occupa di casting dei vari programmi che conduce il marito.

Quindi la donna, grazie anche ai compensi elevati del conduttore romano, può permettersi degli oggetto, gioielli e vestiti di grandi brand. Tuttavia gran parte degli haters non sopportano il suo ostentare, infatti viene costantemente criticata. Di recente la Bruganelli ha condiviso un’altra Storia dove mostra una borsa davvero costosa.

La borsa costosa di Sonia Bruganelli crea polemiche

Oltre ade essere la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è molto conosciuta per essere una donna tenace e di successo. Molto presto la donna compirà gli anni ma, stando a quanto pubblicato su Instagram ha ricevuto un regalo molto costoso con largo anticipo. Di cosa si tratta? In una recente Storia di IG, la produttrice ha fatto vedere ai suoi numerosi follower quello che definisce regalo di compleanno anticipato.

Stiamo parlando di una borsa di Gucci dal valore di circa 1500 euro. Un bellissimo dono che ha scatenato nuovamente una serie di polemiche sul web. Critiche a mai finire da parte dei cosiddetti leoni da tastiera che le puntano il dito ad ogni movimento che fa la donna. (Continua dopo la foto)

Davide Bonolis operato alle tonsille: le rassicurazioni della madre

Nel frattempo continua la convalescenza di Davide Bonolis, il figlio di Paolo e Sonia Bruganelli. Il ragazzo, infatti, qualche giorno fa si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico per farsi togliere le tonsille.

A farlo sapere è stata la stessa moglie del conduttore romano attraverso delle Stories su IG. Delle clip in cui si vede l’adolescente coricato in un letto d’ospedale che è ancora frastornato per via della anestesia. Per fortuna è andato tuto bene.