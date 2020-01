Oroscopo Branko di oggi 31 gennaio 2020: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di Branko del 31 gennaio è pronto a rivelare la vostra situazione astrologica dell’ultimo giorno del primo mese del 2020. I Gemelli devono fare chiarezza in amore, mentre i nativi del Cancro devono affrontare le insidie della vita. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 31 gennaio da Ariete a Gemelli

Ariete – Gennaio vi saluta con la Luna nel vostro segno, ciò vuol dire che le relazioni d’amore sono ottime. I single possono avere una bella occasione di fare nuove conquiste. Domani sono favorite le attività e gli affari finanziari e se ottenete successo è grazie dal vostro rapporto con l’ambiente esterno e i collaboratori.

Toro – Il mese di gennaio si conclude con le stelle che festeggiano il vostro amore. Questo weekend si presenta quasi ideale, tutti gli astri sono a vostro favore tranne Sole e Mercurio negativi. Urano vi rende impulsivi e quasi aggressivi, ma il vostro segno vince solo con l’amore.

Gemelli – Siete nati per volare, sapete tenere le ali in equilibrio anche se il cielo è tempestoso. In questa giornata Luna in Ariete vi permette di osare nel lavoro e affari ma con Mercurio in giro è meglio non rischiare troppo. In amore, Venere vuole chiarezza prima di diventare splendida.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata la Luna è contro di voi, Saturno-Giove mette sotto pressione alcuni rapporti stretti. Dovete essere sempre pronti ad affrontare le insidie della vita. L’amore diventa splendido quando passa in Toro e inizia a crescere fino al primo quarto, cioè domani. Molti vi trovano belli e sexy, quindi non fate i capricci.

Leone – Cielo più azzurro ma nel weekend dovete fare attenzione in campo professionale e affari. Le cose che non riuscite a sistemare in questa giornata, fatelo la prossima settimana quando Mercurio diventa positivo in Pesci. Consolatevi con l’amore, per i single ci sono nuovi incontri.

Vergine – Approfittate di Mercurio in Acquario per controllare questioni scritte, burocrazia, legge. In questa giornata organizzate bene i vostri incontri e concedetevi una simpatica avventura. Marte e Venere contrastano l’amore ma sotto il primo quarto rinasce.

Previsioni di venerdì 31 gennaio da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna in Ariete non è amica della vostra salute, infatti, provoca debolezza generale, agitazione psicologica e apprensione per cose che devono arrivare. Domani, un’altra Luna, apre una nuova strada nel campo professionale. Mercurio vi porta buone notizie, mentre Venere vi suggerisce nuove strategie in amore, famiglia, amicizie.

Scorpione – In questa giornata la Luna in Ariete vi carica le batterie. Non dovete avere paura di niente! Anche se è snervante per il sistema nervoso, domani Luna primo quarto inizia a formarsi in Toro e porta sorprese per le donne single. Anche le signore di una certa età che hanno chiuso con i rapporti intimi, avranno dei ripensamenti.

Sagittario – Giorno di fuoco con la Luna in Ariete, in trigono con Marte nel segno, il massimo per l’amore fisico. Non mancano tenerezza, sentimenti, perciò cercate di vivere in modo meraviglioso i vostri anni! Anche nei momenti di incertezza e apprensione, avete un carattere decisamente forte e sapete trasmetterlo a tutti. Siete l’ottimismo fatto in persona!

L’oroscopo di Branko del 31 gennaio da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata Marte in Sagittario assume un aspetto ambiguo: nemici nascosti o avversari che sperano di scavalcarvi. L’idea che qualcuno che spia i vostri movimenti vi manda in tilt ma cercate di scoprire chi è questa persona che vi vuole male. È importante lavorare con gente degna della vostra fiducia, perché domani Luna cambia in Toro e diventa primo quarto. Questo vuol dire che siete pronti per fare il grande passo in amore: matrimonio, figli. I single devono essere più disponibili in amore.

Acquario – In questa giornata le stelle vi spingono a realizzare il vostro sogno nel cassetto. Coloro che non hanno ricevuto la giusta gratifica finanziaria, Mercurio assicura che i soldi sono in viaggio. Al successo professionale Luna in Ariete aggiunge una forte componente passionale-erotica. L’oroscopo di Branko vi consiglia di non farvi mettere sotto dalla famiglia.

Pesci – Marte in Sagittario vi stende a suon di pugni ma avete altri pianeti dalla vostra parte che vi aiutano ad alzarvi. Domani, primo regalo della Luna in Toro che cresce fino al primo quarto di domenica. Lunedì, invece, Mercurio transita nel vostro segno e si aggiunge a Venere e Nettuno. Questo vuol dire che sarete combattivi ma dolci e affettuosi.