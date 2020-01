Michele Cucuzza, incidente bollente al Grande Fratello VIP

Michele Cucuzza è tra i concorrenti più attesi di quest’edizione del Grande Fratello VIP. Spesse volte lo vediamo un po’ isolato rispetto agli altri. Ciò, però, non vuol dire che il noto giornalista sia meno protagonista dei suoi coinquilini, è semplicemente più riflessivo e tendente all’ascolto degli altri.

Cucuzza, però, non è nuovo ad incidenti diciamo “bollenti” all’interno della casa. L’ultimo, di poche ore fa, ha sollevato un gran chiacchiericcio sui social. Cos’è accaduto?

Michele Cucuzza ed il risveglio bollente

Gli inquilini della casa sono sotto le telecamere 24 ore al giorno. Ed è questo dettaglio che forse, troppo spesso, viene dimenticato. Era mercoledì mattina quando il Grande Fratello provvedeva a svegliare i ragazzi con la musica alta e accendendo le luci. Michele Cucuzza, che stava dormendo beatamente, si è così svegliato e ha tirato via le lenzuola per potersi stiracchiare a dovere.

È stato in quel momento che gli occhi della telecamera hanno permesso di vedere uno stato di eccitazione importante per il giornalista televisivo. Un rigonfiamento a livello delle parti intime che non è passato inosservato né all’esterno della casa che all’interno. I compagni d’avventura di Michele Cucuzza, infatti, hanno ridacchiato della situazione commentandola in cucina durante la colazione.

L’imbarazzato Cucuzza ha cercato, anche in maniera vana, di sistemarsi le parti basse in modo che tale stato fisico fosse meno visibile agli occhi di tutti. Ma è stato inutile, la classica erezione mattutina non ha avuto pietà di lui.

Michele Cucuzza, non è il primo incidente hot

Nonostante siano solo tre settimane che Cucuzza e gli altri inquilini sono all’interno della casa più spiata d’Italia, non è la prima volta che il giornalista si trova ad affrontare un incidente da bollino rosso. Solo pochi giorni fa, infatti, sempre mentre dormiva, Michele Cucuzza è diventato protagonosta di un incidente a luci rosse.

Un testicolo, infatti, fuoriusciva dagli slip e faceva bella mostra di sé. Rita Rusic, parlandone con gli altri in cucina, ha affermato “Non è una pa**a, è un melone”. Ci ha pensato Paolo Ciavarro a ricoprire le parti intime di Michele Cucuzza con un lenzuolo.