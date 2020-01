Marco Carta per la prima volta mostra questa immagine sui social (FOTO)

Per la prima volta Marco Carta mostra la cicatrice sui social, il cantante ha subito un intervento d’urgenza qualche anno fa

Marco Carta torna sui socia e mostra per la prima volta la cicatrice rimasta dopo un intervento subito d’urgenza. L’intervento risale all’estate del 2018, e per fortuna è stato preso in tempo. Carta doveva cantare a Assisi, ma improvvisamente si è sentito male in treno e il capotreno ha fermato il mezzo e chiamato un medico.

IL cantante è stato tenuto sotto sorveglianza ad Arezzo per qualche, ma ha reagito bene ed è andato a cantare. Il giorno dopo però aveva ancora dolori fortissimi, ma è tornato a Milano, ma poi ha dovuto chiamare degli amici che lo hanno portato in ospedale.

La diagnosi era intestino perforato, però poi grazie all’intervento e alla terapia di antibiotici è guarito. E la cicatrice è proprio il risultato di quell’intervento, fatta con ben 37 punti. A distanza di due anni Marco ha avuto il coraggio di mostrarla dicendo che comunque non andrà mai via, ma ha provato a renderla meno visibile. (Continua dopo la foto)

Marco Carta ha attraversato un periodo non positivo

Non solo il 2018, anche il 2019 per Carta non è stato semplice. Il cantante negli ultimi tempi ha dovuto affrontare diverse cose negative, che lo hanno portato alla ribalta ma non per le sue canzoni.

Invece di tornare sulle scene musicali e invece bon trionfo, è stato coinvolto in un furto dal quale però poi è stato assolto. Il cantante è stato accusato di furto insieme a un’amica, Fabiana Muscas, con cui stava facendo acquisti nel centro di Milano.

L’accusa è stata quella di aver rubato sei magliette dal valore complessivo di 1.200 euro. I fatti sono accaduti il 31 maggio 2019, proprio mentre era in uscita il suo nuovo album. Carta è stato fermato per furto aggravato.

Carta è stato coinvolto nel furto ma è stato assolto

In un’intervista rilasciata a Live – Non è la d’Urso Marco ha spiegato che lui e la sua amica si trovavano alla Rinascente per fare shopping. Tuttavia, al momento dell’uscita sono stati bloccati dal suono dell’antitaccheggio.

Entrambi sono stati perquisiti, ma su Carta non è stato trovato nulla, mentre nella borsa della sua amica c’erano diversi capi non pagati. I due sono stati portati via dalla polizia, ma il giorno seguente non è stato convalidato l’arresto.

Il 20 settembre ha avuto luogo la prima udienza del processo e il 31 ottobre Marco Carta è stato assolto.