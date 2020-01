Uomini e Donne, la registrazione del 30 gennaio diventa bollente: “Finiti in doccia insieme”

L’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, quella del 30 gennaio, è diventata davvero bollente. La puntata è incominciata come al solito con Gemma Galgani al centro dello studio. Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato nel quale era ripreso lo sfogo post puntata della dama.

Stranamente, però, questa volta Gemma si è mostrata alquanto euforica per aver ballato con i ballerini di Amici. In seguito, la dama ha ragguagliato tutti i presenti circa la sua frequentazione con Emanuele, ed è stato in quel momento che la situazione si è surriscaldata.

Il racconto osé di Emanuele a Uomini e Donne

Nella precedente puntata, infatti, un nuovo cavaliere ha deciso di proporsi per Gemma, si tratta di Emanuele. L’uomo si è mostrato fin da subito molto interessato alla dama, sta di fatto che è stato molto intraprendente nella conoscenza.

Durante la registrazione di Uomini e Donne, riportata fedelmente da Il Vicolo della news, la Galgani ha spiegato di essersi scambiata tre baci molto passionali con il suo corteggiatore. La situazione tra i due si è fatta così bollente, al punto che l’ultima effusione è stata parecchio “umida”.

Questa cosa, però, non ha entusiasmato particolarmente Gemma che, infatti, si è subito irrigidita. Il racconto di Emanuele, invece, è stato molto più spinto e dettagliato. L’uomo ha spiegato che stavano quasi per finire sotto la doccia insieme. Gemma non ha molto apprezzato il suo comportamento, sta di fatto che ha preso una decisione estrema.

La richiesta di Tina durante la registrazione

Al termine del racconto, infatti, la dama ha palesato la volontà di interrompere la relazione con il cavaliere. I presenti in studio le sono andati contro accusandola di assumere sempre il solito comportamento con le persone che vengono a corteggiarla.

Nel momento in cui si presenta la possibilità di fare sul serio, si tira indietro. La più aspra è stata, ovviamente, Tina Cipollari. Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, infatti, svelano che l’opinionista ha posto la sua rivale in una situazione alquanto imbarazzante.

Tina ha esortato gli ex della Galgani a presentarsi in studio per raccontare come siano andate le relazioni con la dama. In seguito, gli animi si sono scaldati ulteriormente in occasione della sfilata. Specie Gemma ha sfoggiato un abito con uno spacco vertiginoso che ha sollevato non poche polemiche.