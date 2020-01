Alberto Mezzetti contro la D’Urso: “Sono diventato l’uomo che non può andare in tv”

I fans accaniti del Grande Fratello ricorderanno Alberto Mezzetti, vincitore della 15esima edizione. Sia durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia che appena uscito, il Tarzan italiano aveva corteggiato Barbara D’Urso.

Alberto Mezzetti, il rapporto finito con Barbara D’Urso

Il rapporto che Alberto Mezzetti ha instaurato con Barbara D’Urso appena uscito dalla casa era di certo di stima ed affetto. L’uomo non ha mai nascosto la sua naturale attrazione per la presentatrice tv ma, allo stesso tempo, si è sempre distinto per la sua educazione. In base a quanto trapelato nel tempo, ed in base anche alle dichiarazioni dei protagonisti, Mezzetti e la D’Urso sono effettivamente usciti insieme.

Sappiamo di una cena tra i due che poi, secondo l’uomo, si sarebbe conclusa con qualcosa in più. Alberto Mezzetti, insomma, ha fatto intendere a tutti di aver avuto un flirt con Barbarella nazionale. Lui stesso aveva poi ammesso che le cose belle finiscono ma aveva precisato come dovrebbe rimanere il bene e non l’odio.

Alberto Mezzetti si sfoga nuovamente contro Barbara D’Urso

Sin dalla sua partecipazione al Grande Fratello 15, Alberto Mezzetti aveva le idee ben chiare. Il suo mondo era la tv, sarebbe voluto diventare un volto noto del piccolo schermo. Sogno, che però, è andato sfumato dal momento che la D’Urso avrebbe azzerato del tutto la sue possibilità di esprimersi, o provare a farlo, nel mondo della TV.

Molto dure le parole utilizzate contro la D’Urso “In Italia sono diventato l’uomo che non può andare in TV. È incredibile che una persona abbia tutto questo potere! Ma non finisce qui, un guerriero lotta fino alla morte e voi, votandomi, mi avete dato la vita”. Si sfoga così Mezzetti sul proprio profilo Instagram dove tra l’altro ribadisce che non portare lui in TV è come non rispettare la volontà di tutti coloro che lo hanno votato al GF.

Molto probabilmente la vittoria ad un reality non costituisce il pass per entrare in un mondo complesso come quello della televisione. A molti followers, comunque, appare strano che al ragazzo viterbese non sia stata nemmeno data la possibilità di provare.