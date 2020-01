Serena Enardu e Pago si sposano? La confessione inaspettata a un passo dal GF VIP

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF VIP e tra gli avvenimenti più attesi c’è, sicuramente, l’incontro tra Pago e Serena Enardu. I due ragazzi stanno tenendo con il fiato sospeso molti telespettatori, i quali non vedono l’ora di capire cosa decideranno di fare della loro relazione.

In queste ore, a chiarire cosa prova realmente per il suo ex fidanzato è stata la Enardu. La donna si è lasciata molto andare nel corso di un’intervista con il settimanale di Uomini e Donne ed ha svelato cosa sarebbe disposta a fare pur di tornare con il cantante.

Serena Enardu vuole sposare Pago

Serena Enardu si è lasciata andare ad una lunga intervista con Uomini e Donne Magazine ed ha parlato soprattutto della sua storia con Pago. La ragazza ha spiegato di essersi pentita di averlo lasciato ed ha palesato la volontà di fare pace con lui. Allo scopo di rendere maggiormente credibili le sue intenzioni, la protagonista ha detto delle cose davvero molto importanti.

L’ex tronista del talk show di Maria De Filippi ha spiegato di non essersi mai sposata fino ad ora poiché non crede nel matrimonio. Ad ogni modo, per far capire al suo ex di essersi davvero pentita e di amarlo così profondamente, la donna ha detto di essere anche disposta a sposarlo subito. Tali parole hanno lasciato spiazzati tutti, tuttavia, sembrano sancire la purezza delle intenzioni della dama.

I precedenti della coppia

La storia tra Serena Enardu e Pago è terminata dopo la loro partecipazione a Temptation Island VIP. In tale occasione fu soprattutto la donna a manifestare dei seri problemi di coppia. A suo avviso, infatti, il compagno era troppo taciturno e assente, cosa che li ha spinti verso un punto di collisione irrimediabile.

Serena, nel corso della sua avventura, si è molto avvicinata anche ad un tentatore, con il quale però non ha avuto nessuna relazione al di fuori. A seguito di tale gesto, i due si sono lasciati, anche se è stato visibile a tutti che Pago fosse ancora innamorato di lei.

Quest’ultimo, infatti, ha accettato di partecipare al Grande Fratello VIP proprio per prendersi un momento per riflettere e riprendersi dalla rottura con la sua amata. Serena, però, nel vederlo in tv, è apparsa pentita di quanto accaduto ed ha provato a ricucire il loro rapporto. Questa sera, infatti, avranno un nuovo confronto durante il quale potrebbe accadere davvero di tutto.