Alessandra Amoroso cambia look e si tinge i capelli di grigio (FOTO)

Alessandra Amoroso, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, ha cambiato look in maniera decisamente drastica. La cantante pugliese ha deciso di stravolgere completamente la sua immagine cambiando il colore dei suoi capelli. Non è la prima volta, a dire il vero, che questo accade al punto che la ragazza è ben diversa da come l’avevamo conosciuta ad Amici.

Alessandra Amoroso e i suoi cambi di look

Alessandra Amoroso ha, di norma, i capelli castani. Diverso tempo fa aveva deciso di alleggerire un po’ il viso con un bel taglio e con un colore più chiaro. L’avevamo, infatti, vista diventare bionda. Cambiamento, quello, che era molto piaciuto ai fans. L’ultima trasformazione ha lasciato, però, tutti di stucco.

L’Amoroso ha pubblicato, infatti, una foto su Instagram in cui la si vedeva dal parrucchiere con la carta stagnola in testa. Fattore, questo, che lasciava presagire un cambio di colore di capelli per la cantante.

Dopo alcune ore, con i fans che impazzivano cercando di comprendere a quale cambiamento Alessandra Amoroso si stesse preparando, è arrivata la risposta. Una foto della cantante che sfoggia un sorriso splendido ed una nuovissima chioma grigio chiaro. È proprio questo l’ultimo colore che l’ex alunna di Amici ha deciso di provare. Ed il risultato, a ben guardare, non è assolutamente male.

Alessandra sfoggia il nuovo look, complimenti dai fans

La tinta grigia sta proprio benissimo ad Alessandra Amoroso a cui sono giunti i complimenti di tutti i fans per questa scelta audace. Il taglio è rimasto, invece, invariato. Bellissima la didascalia della foto in cui l’Amoroso scrive “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego!”. (Continua dopo la foto)

Adesso sono in tanti a chiedersi se dietro questo cambiamento radicale possano esserci nuovi progetti o se, semplicemente, la cantante aveva voglia di rivoluzionare un po’ il suo look. Una cosa, però, appare certa: qualunque sia la motivazione la scelta è stata più che azzeccata, approvata persino dai fans più tradizionalisti.

Complimenti all’Amoroso per il coraggio anche perché non tutti sanno portare bene il grigio come ha dimostrato di saper fare lei.