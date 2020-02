Il Paradiso delle signore trama 3 febbraio: Federico viene dimesso, Silvia spiazza con un gesto

La prossima settimana incomincerà in modo molto movimentato all’interno del Paradiso delle signore, tra trama di lunedì 3 febbraio, infatti, è molto interessante. Tra i vari argomenti che desteranno particolare sgomento ci sarà, sicuramente, quello inerente le dimissioni di Federico Cattaneo dall’ospedale.

Purtroppo, però, per il giovane non sono emersi risultati positivi, sta di fatto che il dottor Faraone gli ha comunicato che non potrà più tornare a camminare. A turbare ancor di più la situazione ci penserà Silvia, la quale assumerà un comportamento alquanto ambiguo. Che segreto nasconderà la donna?

Anticipazioni Paradiso delle signore: la decisione di Marcello e Salvatore

Le anticipazioni della puntata di lunedì 3 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Angela verrà assunta al grande magazzino. La giovane Barbieri ha superato il giorno di prova ed avrà una proroga per altre due settimane.

Marta e Vittorio, invece, si troveranno ad affrontare una piacevole serata in reciproca compagnia a guardare la tv. Importanti novità, invece, ci saranno per Marcello e Salvatore. I due protagonisti incominceranno a perfezionare la caffetteria cercando di renderla un luogo sempre più accogliente per i clienti.

Per questo motivo, penseranno di acquistare un televisore in modo da attirare ed intrattenere sempre più clienti. I due ragazzi stanno prendendo davvero sul serio il nuovo impiego e i clienti li stanno ripagando.

Silvia assume un comportamento strano

Su di un altro versante, invece, vedremo che tra Umberto e Adelaide ci saranno delle scintille. Il commendatore incomincerà a nutrire una strana e inspiegabile gelosia nei confronti della contessa. La dama, infatti, si sta cimentando nella conoscenza di Achille Ravasi, il quale sarà sempre più premuroso e attento nei suoi confronti.

Tra gli avvenimenti particolarmente degni di nota della puntata del Paradiso delle signore, che andrà in onda lunedì 3 febbraio, ci sarà il comportamento di Silvia. Federico verrà dimesso dall’ospedale, ma la notizia non sarà affatto gioiosa per i parenti, dato che l’intervento non è andato a buon fine.

Silvia sarà molto triste e scoraggiata, ma non solo. La signora Cattaneo, infatti, incomincerà a mostrare un atteggiamento alquanto ambiguo, quasi come se stia nascondendo qualcosa. Luciano, nel frattempo, troverà in Clelia un valido appoggio da cui rifugiarsi per scappare dai problemi che sta vivendo la sua famiglia.