L’Eredità, il neo campione Giuseppe mette nei guai Rai e Flavio Insinna: ecco cosa ha fatto [FOTO]

Nuovo campione a L’Eredità

Dopo il dominio di Michele Veneziano, il giovane campione de L’Eredità che per scommessa ha tagliato i capelli con Flavio Insinna, nel game show di Rai Uno si sono susseguiti un paio di campioni.

Lo studente universitario veronese purtroppo ha dovuto salutare il gioco perché non è riuscito a raggiungere il Triello, fase che dà la possibilità di ritornare il giorno seguente nonostante la sconfitta. Ma nelle ultime ore il quiz ha coronato un nuovo campione con tanto di portafoglio. Di chi si tratta?

Giuseppe Cursio di San Marco in Lamis vince 50 mila euro a L’Eredità

Giuseppe Cursio, 31enne residente nella Capitale ma originario di San Marco in Lamis in provincia di Foggia ha vinto convincendo tutto il pubblico della sua bravura. Infatti il ragazzo nella puntata dell’Eredità andata in onda ieri sera, 29 gennaio 2020 è riuscito a portarsi a casa ben 50 mila euro in gettoni d’oro.

Un grande obbiettivo per la gioia sua e di tutte le persone che gli vogliono bene, ossia amici, parenti e concittadini. Negli ultimi secondi de La Ghigliottina il nuovo campione, laureato in Scienze della Comunicazione, è stato in gradi di indovinare il vocabolo esatto scrivendo ‘Gravità’. Ovviamente la sua vittoria ha fatto gioire il pubblico presente nello studio Fabrizio Frizzi di Roma con tanto di applauso.

Non sono mancati nemmeno il rito del brindisi e i complimenti da parte del padrone di casa Flavio Insinna. "Vincere con la giacca che papà indossava 40 anni fa non ha prezzo", sono queste le parole a caldo del nuovo protagonista de L'Eredità.

Gli ascolti tv de L’Eredità di ieri, giovedì 30 gennaio 2020

Nel frattempo continua il grande successo del game show del preserale di Rai Uno. Ogni sera Flavio Insinna continua a battere il collega romano Paolo Bonolis. Ecco i dati di ieri, giovedì 30 gennaio 2020: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.751.000 spettatori (22.1%) mentre L’Eredità ha giocato con 5.318.000 spettatori (25.6%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 2.738.000 spettatori con il 17.2% di share e Avanti un Altro! 4.326.000 con il 21.5% di share.