Barbara Alberti insulta Wanda Nara al GF VIP, dopo la gaffe si copre il microfono

In queste ore è accaduto un fatto molto increscioso all’interno della casa del GF VIP. La concorrente Barbara Alberti, infatti, ha pronunciato degli insulti molto gravi contro Wanda Nara. Dimenticandosi completamente di essere ripresa dalle telecamere 24 ore su 24, la scrittrice ha commesso una gaffe molto imbarazzante.

Nel caso specifico, ha definito l’opinionista un vero e proprio mostro a causa dei suoi ritocchi estetici. Una volta resasi conto della gaffe, però, ha provato inutilmente a coprirsi il microfono.

Le parole dell’Alberti contro Wanda Nara

Barbara Alberti è sicuramente tra i personaggi più discussi di questa edizione del GF VIP. La donna ha generato particolare sgomento in occasione del suo improvviso malore che, secondo molti, è stato solo un tentativo per far annullare il televoto e restare nella casa.

Ad ogni modo, il fatto che la donna possa continuare la sua avventura nel reality show non è così negativo, dato che spesso dà luogo a dinamiche e liti molto interessanti. In queste ore, infatti, Barbara Alberti ha pronunciato delle frasi molto pesanti contro Wanda Nara.

La concorrente stava tranquillamente conversando con alcuni suoi coinquilini quando, improvvisamente, ha incominciato a parlar male dell’opinionista di questa edizione del reality show. La scrittrice ha detto che la moglie di Mauro Icardi sia alta solo 1 metro e 50 e si sia rifatta il seno arrivando ad una misura ottava.

Barbara prova a coprire il microfono

A suo avviso, questi ritocchi estetici la farebbero sembrare un mostro. La scrittrice, però, subito dopo aver pronunciato queste parole, si è resa conto della gaffe appena compiuta ed ha provato a rimediare. In particolar modo, ha fatto scivolare la mano verso il microfono allo scopo di occultare la voce.

I suoi tentativi, però, sono stati vani, dal momento che i telespettatori sintonizzati sul canale 55 del digitale terrestre hanno avuto modo di sentire tutto. Il pubblico da casa, ovviamente, ha sbottato contro Barbara Alberti per le offese a Wanda Nara.

Sono in molti, infatti, che sperano che la produzione del GF VIP prenda dei seri provvedimenti anche contro di lei, così come accaduto con Salvo Veneziano. Nel caso in cui la vicenda dovesse finire nel dimenticatoio, invece, non sarebbe che un’ennesima conferma del fatto che in questa edizione si stiano usando due pesi e due misure.