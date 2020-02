Uomini e Donne, un ex corteggiatore torna in studio per Giovanna

Ex corteggiatore torna nello studio

Tanti utenti social hanno ammesso che attendono con trepidazione la puntata in cui Giovanna Abate si siederà sul trono accanto agli altri tronisti. La ragazza ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice di Giulio Raselli, il quale ha scelto Giulia D’Urso.

Quando ha ammesso di essersi innamorato dell’altra, Giovanna non l’ha attaccato verbalmente perché si è screditato da solo. In effetti l’amore non può nascere da un giorno all’altro, dunque è stata palese la presa in giro.

Con il passare del tempo il pubblico ha iniziato ad amarla al punto tale da chiedere alla redazione di farle la proposta. Secondo le anticipazioni del web, a breve avrà inizio il suo nuovo percorso sentimentale. Tra i vari pretendenti ci saranno dei giovani già noti ai telespettatori del programma. Uno di questi è Manuel Galiano.

‘Non mi dispiacerebbe rimettermi in gioco’

L’ex corteggiatore torna in studio e sicuramente darà del filo da torcere agli altri. Manuel ha avuto la meglio su Giulio, dal momento che Giulia Cavaglia decise di andare via con lui mano nella mano. Purtroppo le cose non sono andate bene, dunque dopo un mese si sono lasciati definitivamente.

Non è mai stato riferito il reale motivo della rottura, nonostante molti abbiano ipotizzato un tradimento di lui. In pratica Manuel non ha rinunciato a un viaggio con amici a Ibiza e, durante una serata in discoteca, è stato beccato con un’altra. Le immagini che sono circolate su Instagram sono bastate per puntargli il dito contro.

Una volta atterrato in Italia, ha chiesto un confronto con l’ex tronista, ma lei non ne ha voluto sapere. Attualmente lei è felicemente fidanzata con Francesco Sole mentre Manuel è ancora single. Per questo motivo potrebbe valutare l’idea di tornare a UeD.

La risposta a un follower

Qualche giorno fa Manuel ha risposto senza giri di parole alla domanda posta da un suo seguace. Gli è stato chiesto di esternare il suo pensiero su Giovanna. La risposta è stata del tutto inaspettata, in quanto ha lasciato intendere una sorta di interesse nei suoi riguardi.

Nelle recenti puntate del Trono Classico l’attenzione si è focalizzata su Daniele Dal Moro, ma nelle prossime sicuramente non mancheranno dei colpi di scena. Del resto Giovanna ha una forte personalità, a tratti sia ironica che pungente.