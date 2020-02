‘Ma dai, non ci crede nesunno…’: Barbara D’Urso smascherata, tutti notano il dettaglio, è caos [FOTO]

Barbara D’Urso e la rabbia a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso continua a far compagnia a milioni di telespettatori attraverso le sue trasmissioni. Dal lunedì alla domenica, unico giorno libero, Lady Cologno è alla guida di tre trasmissioni. Qualche giorno fa la conduttrice napoletana e lo staff di Pomeriggio Cinque sono stati vittime di una truffa da parte di un finto benefattore.

In pratica quest’ultimo aveva promesso di dare ospitalità in una sua casa di Ostia ad un’anziana donna e il figlio disoccupato. L’uomo non si è fatto più vivo e l’abitazione indicata era disabitata e addirittura senza aperture. Una vicenda che schifato Carmelita decidendo di sporgere denuncia. Ma di recente quest’ultima è stata protagonista di un’altra polemica sui social. Di cosa si tratta?

Il buongiorno speciale di Barbara D’Urso

Chi segue Barbara D’Urso sui social network sa perfettamente che posta con frequenza delle Stories o post del suo quotidiano. Di recente, però, uno scatto su IG ha scatenato una serie di polemiche da parte del popolo del web. Nello specifico, nella foto in questione si vede Lady Cologno appena alzata, almeno quello che ha scritto lei, con una provocante camicia di notte bianca.

Fin quei nulla di strano se non fosse per il trucco. Praticamente il volto della padrona di casa di Pomeriggio Cinque è truccata alla perfezione. A quel punto i follower si sono posto una domanda: ma si sveglia già col trucco? (Continua dopo il post)

La reazione negativa del popolo del web

Sotto il post in questione sono piovute tantissime critiche da parte degli utenti. Infatti quest’ultimi non credono assolutamente che Barbara D’Urso ogni mattina si svegli in quel modo. Quindi le hanno puntato il dito contro dicendole di essere falsa perché prima si è truccata e subito dopo si è fatta fare la foto per postarla sui social network.

Ovviamente la replica della conduttrice partenopea non è mai arrivata. Ricordiamo, infatti, che per sua stessa ammissione lei non legge mai né i complimenti e soprattutto le tantissime critiche che le arrivano giornalmente su Instagram, Facebook, Twitter e ora pure Tik Tok.