Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Federico non camminerà

Arrivano le ultime anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore 4. Purtroppo, non ci saranno delle buone notizie per Federico. Come gli affezionati telespettatori della soap opera in onda su Rai 1 sapranno, il giovane è stato coinvolto in un incidente che lo ha fatto finire su una sedia a rotelle.

Silvia e Luciano hanno contattato uno specialista, che ha dato una speranza a loro figlio. Consapevole dei rischi, Federico si è sottoposto all’intervento chirurgico che, a quanto pare, non andrà come sperato.

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: Angela in prova come Venere

Nelle prossime puntate della soap opera campionessa di ascolti su Rai 1, vedremo Marta e Vittorio estasiati per l’imminente serata del Festival di Sanremo. I due però non hanno un televisore. A quel punto, Marcello e Salvatore avranno un’idea geniale. Nella loro Caffetteria verrà installato un televisore, così da dare la possibilità ai clienti di vedere i primi programmi via cavo.

Nel frattempo, al Paradiso delle Signore, ci saranno molte novità. Angela, dopo essersi licenziata dal Circolo, ha superato il primo giorno di prova in qualità di commessa. La ragazza così verrà assunta per due settimane retribuite, cosa che la farà alquanto felice. Finalmente, la sua vita sta prendendo la svolta giusta.

La rabbia di Federico

Continuando con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, Adelaide sarà ancora alle prese con il corteggiamento serrato di Achille. Ciò provocherà molta rabbia in Umberto, che non nasconderà la sua gelosia nei confronti della contessa. Il banchiere, insospettito dal comportamento di Achille, inizierà ad indagare sul suo conto, certo che possa nascondere qualcosa nel suo passato.

Intanto, l’operazione chirurgica di Federico sarà finita e i suoi cari aspetteranno con ansia l’esito. Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Rai 1, Federico verrà dimesso dall’ospedale e tornerà a casa.

Purtroppo, l’intervento non ha avuto l’esito sperato e il ragazzo non potrà camminare. Sarà così per sempre? Nel frattempo Silvia, a differenza del solito, non sarà così amorevole e disponibile con i suoi cari.

Il suo strano atteggiamento verrà notato dal marito. Infine, Luciano si avvicinerà di nuovo a Celia, disperato per la sua situazione. La capocommessa proverà ad offrirgli il suo supporto e a dargli consigli su come gestire le comprensibili preoccupazioni.