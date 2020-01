Wanda Nara cornificata da Maxi Lopez, la scoperta al Grande Fratello VIP

Wanda Nara, insieme a Pupo, è ospite di ogni puntata del Grande Fratello VIP in veste di opinionista.

Si parla sempre di lei per il suo aspetto appariscente (che le è costata anche una pesante critica da Barbara Alberti) o per un look a volte un po’ troppo osé ma, durante l’ultima puntata del reality si è parlato di lei per altro. La nota showgirl argentina, attualmente moglie del calciatore Icardi, ha infatti scoperto il tradimento dell’ex marito Maxi Lopez durante la diretta del programma.

Wanda Nara, così ha scoperto il tradimento dell’ex marito

La storia d’amore tra Wanda Nara ed il suo wx Maxi Lopez è finita ormai da diversi anni. Nonostante questo, la ragazza non era ancora a conoscenza di un tradimento del marito avvenuto quando i due stavano ancora insieme. A lanciare questa vera e propria bomba è stato Alfonso Signorini che, sul finire della puntata, rivolgendosi proprio alla Nara, fa un annuncio da brividi.

“Tenetevi forte, ho uno scoop, cara la mia Wanda è una cosa che ti riguarda“. La donna stava girando un video con lo smartphone per condividerlo, molto probabilmente, sui social. Ma Signorini prosegue comunque “La nostra Elisa ha avuto una tresca indovina con chi? Con Maxi Lopez!“.

In studio, a questo punto, l’aria si è leggermente freddata. Il riferimento, naturalmente, era ad Elisa De Panicis, ex concorrente del GF VIP 4 già eliminata dalla casa. Non contento, il conduttore che, in questo caso, era più nelle vesti del giornalista di gossip, ha affondato il coltello nella piaga. Ha confermato, infatti, che il flirt sarebbe avvenuto quando ancora Wanda Nara stava con l’ex marito.

La reazione ironica alla notizia shock

Chiunque, a questo punto, avrebbe certamente reagito male. Non è stato così per la Nara che ha prontamente riso sopra a quanto appena scoperto. Per ironizzare al meglio, inoltre, ha fatto il classico gesto delle corna con la mano.

Elisa De Panicis, dal canto suo, non ha affatto smentito le parole di Signorini che hanno, dunque, trovato una conferma. Ci saranno riferimenti a quanto avvenuto anche nella puntata che andrà in onda stasera?