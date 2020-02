Una Vita anticipazioni spagnole: Rosina scopre il tradimento di Liberto

Cosa succederà nelle puntate spagnole della soap Una Vita? Il quartierino di Acacias sarà in subbuglio dopo aver scoperto che Genoveva e Alfredo hanno messo in atto una truffa per spillare tutti i soldi dei vicini, invogliandoli ad investire nella Banca Americana.

Intanto, Rosina sarà furiosa con suo marito Liberto, quando verrà a sapere che la ha tradita con un’altra donna. La sua reazione sarà molto forte.

Una Vita nuove trame: Genoveva mette in trappola Liberto

Colpi di scema a non finire nelle prossime puntate spagnole della soap opera capolavoro di Aurora Guerra. La perfida Genoveva metterà nei guai Liberto, invitandolo a casa sua. I due inizieranno a baciarsi e si lasceranno travolgere dalla passione. Nel frattempo, Ursula con un inganno farà in modo che Casilda li veda insieme, così da poter raccontare tutto alla povera Rosina.

Nel frattempo, come svelano le anticipazioni di Una Vita, Ramón e Carmen celebreranno la loro festa di fidanzamento. Proprio in questa occasione, il Palacios scoprirà che la Banca americana altro non è una truffa. La preoccupazione sarà tanta, nonostante Ramon cerchi di mantenere la calma.

Casilda scopre Liberto e Genoveva insieme

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Casilda vederà con i suoi occhi Liberto e Genoveva che stanno per fare l’amore. La domestica non potrà non informare Rosina che, disperata, romperà definitivamente con il marito. Intanto, Genoveva si godrà il sapore della vendetta.

Nel frattempo, la notizia del fallimento della Banca Americana verrà alla luce, facendo preoccupare i vicini, ormai rovinati economicamente. Liberto si pentirà di aver tradito Rosina con Genoveva.

Susana proverà a convincere Rosina di dare una seconda possibilità al marito, ma la donna sarà irremovibile. Ramón invece, cercherà di macchinare un piano con Felipe per dimostrare che Alfredo è il responsabile della frode ai danni dei vicini di Acacias.

Infine, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Liberto si rivolgerà a Casilda per aiutarlo a recuperare il suo matrimonio. La donna però non avrà dubbi: nonostante lo ami immensamente non potrà mai perdonarlo per quel tradimento.

Sarà così che Rosina comunicherà a Liberto che il loro matrimonio è finito, invitandolo a lasciare il tetto coniugale. Sarà davvero la fine di un grande amore? Lo sapremo con le prossime anticipazioni spagnole della soap opera Una Vita.